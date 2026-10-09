Deux jours avant d’accueillir les Aveyronnais du Rodez AF, l’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro s’est présenté devant la presse. L’Écossais a évoqué le futur adversaire des Verts pour ce samedi soir (20h). Extraits.

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Avant de parler des forces et des faiblesses de cette équipe de Rodez, j’ai envie de parler du projet de ce club avec un coach qui est en place depuis quelques temps et qui a vraiment une manière très claire de voir les choses et de mettre en place son travail. Ils ont eu une série d’invincibilité assez incroyable la saison dernière avec beaucoup de résultats positifs. Donc je trouve que c’est vraiment quelque chose qui est admirable.

On voit que c’est quelque chose qui grandit, qui évolue avec le temps et qui garde sa ligne conductrice. Et même s’ils ne gagnent pas à chaque fois, on voit qu’ils sont sur un chemin très, très clair et qu’ils font des progrès dans la direction qu’ils se sont fixée.”

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L’ASSE devra se méfier de l’agressivité ruthénoise

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “L’adversaire qu’on va rencontrer, c’est une équipe très agressive avec une grosse débauche d’énergie qui avance rapidement vers l’avant. Ils ont cette capacité à créer des situations difficiles pour leurs adversaires. Il y a beaucoup de choses dans leur manière de faire circuler le ballon, dans leur manière de jouer vite qui sont difficiles à gérer pour certaines équipes. Ils veulent monter vite vers le but adverse. Ils ont cette manière de jouer sans pression, très libérée. Et c’est aussi une équipe qui est très engagée dans sa manière de soutenir son projet de jeu.

Je trouve que c’est vraiment quelque chose d’admirable. Il y a une très, très bonne équipe, des bons joueurs et évidemment un coach qui fait un formidable travail.

On analyse l’adversaire, ses joueurs, on essaie d’entendre les caractéristiques des joueurs. Je pense que tout le monde le fait. Honnêtement, aujourd’hui, tout le monde fait ça. On essaie aussi d’entendre le coach, ce qu’il décide. Si un coach est nouveau dans un club, on essaie de voir le club où il était auparavant pour s’entendre dans ces situations.

Est-ce que c’est quelqu’un qui fait beaucoup d’ajustements quand ils jouent contre une équipe plus forte ou plus faible ? Est-ce quelqu’un qui est assez consistant ? Je pense que c’est une chose très normale. C’est une partie du travail. C’est pourquoi je ne peux pas faire ça seul. Il y a une équipe et nous travaillons ensemble pour essayer de prendre les meilleures décisions possibles.”