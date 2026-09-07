USLD - ASSE : Match nul frustrant, ventes contestées, arrivée surprise : les jours qui précèdent la réception de l'ASSE ressemblent à un tourbillon du côté de Dunkerque, entre déception sportive et polémique en coulisses.

Avant d'accueillir l'AS Saint-Étienne dans quelques jours, l'USL Dunkerque traverse une séquence agitée sur plusieurs fronts. Résultat sportif décevant, président sous le feu des critiques et recrutement de dernière minute : le club nordiste multiplie les actualités à quelques jours de recevoir le leader du championnat.

Un match nul qui a un goût de défaite

Dunkerque a concédé le nul face à Clermont lors de la 5e journée, malgré une maîtrise apparente de la rencontre. L'entraîneur nordiste n'a pas caché sa frustration après coup : "Je pense que nous avons perdu deux points. Nous avons fait beaucoup de chances pour marquer, pour faire le 2-0. Mais après, c'est la Ligue 2. Nous avons joué contre une bonne équipe."

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Le technicien est notamment revenu sur une occasion en or manquée à la 65e minute, quatre joueurs dunkerquois se retrouvant face au gardien clermontois sans parvenir à conclure : "Si tu fais cette situation 50 fois dans un match, tu marques 49. Aujourd'hui, nous n'avons pas marqué. C'est le football." Un problème d'efficacité qui devient chronique, puisque le club n'a désormais plus marqué dans le jeu depuis la 2e journée face à Reims.

Un discours volontariste malgré les résultats

Interrogé sur la situation comptable de son équipe, seulement une victoire au compteur et quatre matchs consécutifs sans succès, l'entraîneur a préféré tempérer plutôt que céder à l'inquiétude : "Je suis positif, nous devons continuer à travailler. Je pense que Clermont c'est une équipe de notre niveau. Nous voulons gagner tous les matchs, mais après, si tu ne peux pas gagner, il ne faut pas perdre." Un message qui prend une résonance particulière à l'approche du choc USLD - ASSE, face à l'actuel leader, intraitable depuis le début de saison.

Une semaine de mercato mouvementée qui a perturbé la préparation

Le coach dunkerquois a également reconnu que les récents mouvements de mercato, notamment les départs de Thomas Robinet vers Nantes et de Marco Decherf vers Malines, avaient pesé sur la semaine de préparation : "C'était une semaine avec beaucoup de mouvements, c'est la vérité. Mais ce n'est pas d'excuses, c'est comme ça, c'est le football, c'est les mercats, c'est la vie." Concernant Robinet, meilleur buteur du club la saison passée, l'entraîneur a coupé court à toute nostalgie : "Thomas Robinet, pour moi, c'est un joueur top. Maintenant, il est un joueur de Nantes. Pour moi, c'est fini."

Avant USLD - ASSE : Demir hausse le ton

Ces départs, justement, ont mis le feu aux réseaux sociaux dunkerquois. Selçuk Demir, président délégué de l'USL Dunkerque, a publié un message offensif sur LinkedIn pour défendre la politique du club, visé selon lui par des insultes de supporters mécontents. Il a d'abord rappelé le contexte de reprise du club : "On oublie au passage que ce club a été repris alors qu'il coulait, et qu'il a réalisé trois saisons remarquables depuis. Passons."

Le dirigeant a ensuite justifié la nécessité économique des ventes réalisées cet été : "Dans l'état économique du football français, vendre n'est pas un choix, c'est une obligation. Un club qui ne vend pas ne protège pas son effectif : il organise sa disparition." Il a également défendu le droit des joueurs à quitter le club pour de meilleures conditions : "Un club de football n'est pas une prison. Quand on propose trois fois plus à un joueur ailleurs, aucun discours ne le retient. Alors on s'adapte, on négocie, et on vend à trois fois la valeur affichée sur Transfermarkt."

Sur la méthode de gouvernance du club, Demir a été tout aussi tranchant : "Le rôle d'un dirigeant n'est pas de céder à la panique ni de gouverner à la lecture des commentaires." Avant de conclure sur la philosophie assumée du club : "Nous assumons notre politique à l'USL Dunkerque : former, et donner leur chance aux jeunes. Certains partiront. C'est le prix du modèle."

Robail débarque en renfort avant USLD - ASSE

Justement, pour compenser ces départs, Dunkerque a réagi en signant Gaëtan Robail, milieu offensif polyvalent de 32 ans, libre depuis la fin de son aventure avec le RWDM Brussels en D2 belge. Le natif de Saint-Pol-sur-Ternoise, passé par Lens et Valenciennes, s'est engagé pour une saison plus une en option, avec l'ambition de relancer une machine offensive dunkerquoise en panne sèche.

Sa saison passée, freinée par une blessure au pied et un retour précipité, n'a comptabilisé que 15 rencontres de Challenger Pro League, mais avec un ratio d'efficacité impressionnant : 7 buts et 8 passes décisives. Un profil qui, s'il retrouve la forme, pourrait apporter le supplément d'âme offensif qui manque cruellement à l'USLD en ce début de saison, tout juste avant de recevoir la meilleure attaque du championnat.

USLD - ASSE : Un contexte tendu à l'approche du choc face au leader

Entre un onze frustré de son manque d'efficacité, un président qui monte au créneau pour défendre sa stratégie et une recrue arrivée dans l'urgence, Dunkerque aborde la réception de Saint-Étienne dans un climat loin d'être idéal. Un contexte qui pourrait pourtant jouer en faveur des Verts, portés par une confiance inébranlable et un calendrier qui ne semble, pour l'instant, pas leur résister.