15 sur 15 pour l'ASSE, cinq victoires en cinq matchs, un festival offensif à 3,2 buts par match : Saint-Étienne écrase la Ligue 2 depuis le début de saison. Mais derrière ces chiffres impressionnants, c'est surtout la gestion millimétrée d'Ian Cathro qui mérite qu'on s'y attarde.

Cinq journées, cinq victoires, quinze points sur quinze possibles : l'AS Saint-Étienne (ASSE) compte déjà cinq longueurs d'avance sur son dauphin Annecy. Une série qui n'a rien d'un coup de chance et qui repose sur un collectif que l'on peut d'ores et déjà considérer comme le mieux armé pour la course à la montée.

ASSE : Une attaque qui écrase tout sur son passage

Bien sûr, rien n'est encore fait à ce stade de la saison. Mais les Verts impressionnent avec 16 buts inscrits en cinq journées, soit une moyenne de 3,2 buts par match. Une statistique qui en dit long sur la puissance de feu stéphanoise, et qui place d'emblée l'équipe d'Ian Cathro tout en haut des standards offensifs du championnat.

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Un entraîneur qui a fait taire les sceptiques

Une fois ces chiffres posés, il devient intéressant de s'attarder sur la gestion de l'entraîneur écossais. Inconnu de la grande majorité du public à son arrivée, Ian Cathro avait laissé sceptiques bon nombre de supporters, qui redoutaient de voir débarquer un Eirik Horneland bis dans le Forez.

Force est de constater qu'il n'en est rien. L'Écossais a déjà commencé à convaincre une bonne partie du public, qui apprend encore à le connaître match après match. Au-delà d'un jeu attractif et diablement efficace, c'est surtout la gestion de l'effectif qui mérite d'être soulignée, tout particulièrement après la victoire référence face à Montpellier.

Ballo et Duffus, la rotation qui paie

Bien aidés par des Verts qui prenaient rapidement l'avantage lors des matchs précédents, Cathro n'a pas attendu pour faire tourner son effectif. Thierno Ballo en sait quelque chose : l'attaquant joue une heure de jeu avant de rejoindre le banc, laissant du temps de jeu à Joshua Duffus, qui aspirait légitimement à mieux qu'un rôle de doublure cet été.

Avec 30 à 40 minutes chaque samedi, Duffus a l'occasion de retrouver lumière, rythme et confiance. Un coaching payant face à Montpellier, où il a inscrit son tout premier but de la saison, récompense logique de cette gestion patiente.

Un turnover réfléchi au milieu de terrain

La même logique s'applique à l'entrejeu. Privé de Jakob Breum, Cathro a logiquement titularisé Zuriko Davitashvili lors des deux dernières journées, sans jamais prendre de risque inutile face à un concurrent direct pour la montée. Breum, lui, est entré en jeu progressivement. Résultat : il devrait postuler à une place de titulaire à Dunkerque samedi prochain.

Davitashvili et Boakye ont enchaîné les matchs après la victoire à Dijon. Le premier a cédé sa place à l'heure de jeu à Mahmoud Jaber, quand le second est sorti quinze minutes plus tard, laissant place à... Jakob Breum. Un double changement qui n'a rien d'un hasard : l'occasion parfaite pour remettre Breum dans le bain sans le brusquer.

Jaber, un retour minutieusement géré par l'ASSE et Cathro

Le cas du milieu israélien mérite une attention particulière. Mahmoud Jaber n'avait plus joué depuis le 11 avril 2026, lors de la victoire face à Dunkerque. Il avait rechuté quelques jours après ce match, alors qu'il revenait tout juste d'une précédente blessure contractée à Reims le 24 janvier. Sa réapparition contre Montpellier ne représentait donc que son troisième match de l'année civile, une gestion d'une grande prudence qui témoigne de la patience du staff stéphanois.

Ferreira et Pedro, deux histoires parallèles

Enfin, Kévin Pedro a laissé sa place à João Ferreira. Absent depuis la victoire face à Clermont le 14 août en raison d'une commotion cérébrale, le Portugais a pu participer à la fête et se relancer pour les semaines à venir. De son côté, Pedro s'est reposé, mais pas sans avoir fait preuve d'un courage remarquable auparavant : malade à la mi-temps, le latéral droit a su serrer les dents ce samedi soir, se montrant intraitable malgré un état physique diminué. Une preuve parfaite d'un groupe qui donne tout pour appliquer les consignes de son coach, dans un Geoffroy-Guichard des grands soirs.

ASSE : Une gestion pensée pour compenser l'intensité physique

Il faut dire que l'ASSE est actuellement l'équipe qui court le plus en Ligue 2, chiffres à l'appui. Une donnée qui rend la gestion de Cathro d'autant plus précieuse : plutôt que de laisser ses cadres s'épuiser sur la durée, l'entraîneur écossais tente de contrebalancer cette dépense physique intense par un turnover réfléchi, qui tient compte de chaque individualité et de chaque parcours de blessure au sein du groupe.

Les chiffres viennent d'ailleurs confirmer cette impression visuelle d'une équipe qui ne lâche jamais rien sur le terrain. Selon les données de distance parcourue par match, l'ASSE est actuellement le club qui court le plus en Ligue 2, avec 108,7 km parcourus en moyenne à chaque rencontre, devant... Annecy et Boulogne-sur-Mer. Les Verts se classent également parmi les meilleures équipes du championnat sur le critère des sprints, avec 119 sprints par match, la 4e meilleure performance de Ligue 2. Une intensité collective qui n'a rien d'un hasard et qui colle parfaitement avec le style de jeu revendiqué par Ian Cathro depuis son arrivée : un pressing constant, des courses répétées et une capacité à ne jamais laisser respirer l'adversaire. Reste que cette débauche d'énergie a un coût physique, ce qui explique en grande partie pourquoi l'entraîneur écossais mise autant sur la rotation de son effectif plutôt que sur un onze figé match après match.

Qui court le plus en Ligue 2 ? Evidemment, c'est les Verts.

Une recette qui fonctionne, pour l'instant

Repos calculé pour les uns, minutes précieuses distillées aux autres, retours de blessure gérés au compte-gouttes : la méthode Cathro coche toutes les cases d'une gestion collective pensée sur la durée plutôt que sur le seul résultat immédiat. Une approche qui implique la quasi-totalité du groupe stéphanois, loin de se reposer uniquement sur un onze type figé. La recette gagnante ? Pour l'instant, elle l'est indéniablement. Reste à savoir si Saint-Étienne pourra maintenir ce rythme infernal sur l'ensemble de la saison, alors que le calendrier devrait se corser.