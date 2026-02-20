Sébastien Joseph, l’entraîneur des féminines de l’AS Saint-Étienne (ASSE), a été mis à pied à titre conservatoire, il y a dix jours par le club du Forez. Ce jeudi, il comparaissait devant la commission de discipline de la Fédération Française de Football (FFF), dans un contexte tendu après les événements survenus lors du derby face à l’OL. L'ancien coach du DFCO aurait écopé d'une sanction record.

Pour rappel, la controverse remonte à la défaite des Verts face à Lyon (4-0), match au cours duquel Joseph aurait tenu des propos jugés insultants et violents à l’encontre de l’arbitre principale, Madame Cécile Bessière, dans le couloir menant aux vestiaires. Ces propos ont été révélés par L'Equipe et ont été rédigés dans deux rapports distincts : celui de l’arbitre elle-même et celui du délégué du match, Philippe Vital, témoin des faits.

Suite à ces incidents, Sébastien Joseph a présenté des excuses immédiates au délégué, mais cela n’a pas suffi à apaiser la situation. L'ASSE de son côté n'a pas tardé d'agir et a mis à pied l'entraîneur de l'équipe féminine. Une sanction qui semble acter la fin de son aventure sur le banc de l'équipe féminine du club ligérien.

Quatorze matchs de suspension pour l'entraîneur de l'ASSE

La commission de discipline de la FFF s’est prononcée ce jeudi et a infligé une sanction lourde à en croire Evect. Sébastien Joseph aurait écopé de Quatorze matchs fermes de suspension. Une sanction qui équivaut à une interdiction d'exercer jusqu’à la fin de la saison. L'ASSE de son côté n’a pas encore tranché sur le sort de Sébastien Joseph. Cette décision finale sera donc très attendue par les supporters et les acteurs du club.

Cette affaire marque un épisode délicat dans la saison déjà compliquée de l’ASSE, et met en lumière l’importance du respect des arbitres et de la discipline, même dans un contexte de forte pression sportive.