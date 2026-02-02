L'ASSE a officialisé hier la signature de Philippe Montanier. Après un nouveau revers avant-hier soir contre Boulogne-sur-Mer (0-1), les Verts vont devoir sérieusement se réveiller sous la houlette de leur nouveau coach. La montée en Ligue 1 reste accessible mais le temps presse.

Voici les premiers mots de Philippe Montanier en tant que coach principal de l'ASSE : "Rejoindre l’AS Saint-Étienne est pour moi un moment de grande fierté. Ce club se distingue par son histoire et la ferveur de ses supporters, mais j’ai aussi été personnellement touché par la sincérité de la direction et par le projet ambitieux qui est en train de prendre forme. Mon objectif est de transformer cela en résultats. J’arrive avec une détermination totale à me mettre au service du collectif et à commencer dès aujourd’hui le travail pour offrir au club et à ses supporters ce qu’ils méritent."

Première rencontre avec son groupe hier

Officialisé dans la journée d'hier, Philippe Montanier succède à Eirik Horneland sur le banc stéphanois. Le nouveau coach n'a d'ailleurs pas chômé ce dimanche. Il a en effet pu visiter les installations au Centre sportif Robert-Herbin et mais également faire un tour au Stade Geoffroy-Guichard, qu'il connaît déjà en tant qu'ancien joueur de l'ASSE sur la saison 1999-2000.

Mais l'ancien entraîneur de Toulouse a surtout pu rencontrer son groupe hier matin et en a profité pour effectuer une première prise de parole remarquée. Devant ses joueurs, Philippe Montanier a fait comprendre qu'il n'avait pas apprécié ce qu'il avait pu observer sur le terrain face à Boulogne. Il a notamment exprimé son envie pressante de voir un changement d'attitude collective, le tout sur un "ton ferme", selon une source proche du vestiaire. L'engagement mis aux séances d'entraînement et en matchs devra donc être supérieur. Place maintenant au travail pour les Verts, qui n'auront pas d'autre choix qu'une victoire samedi face à Montpellier. Sans quoi Troyes pourrait s'envoler au classement avec une avance de 10 points.