Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui, à l’aube de la rencontre de la 12ᵉ journée de Ligue 2 qui opposera son équipe au Pau FC. Le coach de l’ASSE va une nouvelle fois devoir adapter la gestion physique de son effectif. Les Verts ont lancé, ce samedi, une série de 3 matchs en 7 jours. Moins de 48h après être revenu d’Annecy, le norvégien a été invité à faire le point sur son effectif avant d’enchaîner ce mardi soir face aux Palois.

En septembre, Eirik Horneland avait fait le choix de ne pas faire tourner son effectif pendant un enchaînement de trois rencontres en sept jours. Le norvégien avait opéré très peu de changements dans ces compositions et durant les rencontres. Physiquement, les stéphanois avaient eu du mal à terminer cette semaine. Lors de la dernière rencontre, l’ASSE avait connu sa première défaite de la saison face à Guingamp.

Une défense centrale toujours affaiblie

En défense, Eirik Horneland va pouvoir compter sur le retour de Maxime Bernauer après trois matchs de suspension. L’ancien du Dynamo Zagreb offre une solution supplémentaire au norvégien pour composer sa charnière centrale. Le coach de l’ASSE reste privé de Chico Lamba, blessé aux adducteurs. L’ancien du Sporting Portugal espère revenir sur les terrains dans les prochaines semaines. Le norvégien sera cependant privé d’Igor Miladinovic, exclu dans le 1er quart d’heure, samedi en Haute-Savoie.

L’absence du défenseur portugais a permis à deux indésirables de retrouver le groupe stéphanois. Face au Mans, Yvann Maçon a retrouvé une place de titulaire avec les Verts. Une semaine plus tard, c’est Dylan Batubinsika qui a été titularisé en défense centrale. Les 2 joueurs n’avaient plus été appelés avec l’ASSE depuis mai dernier.

Djylian N’Guessan est au repos depuis la fin de la Coupe du Monde U20. L'attaquant des Verts s’est vu accorder du temps pour souffler après être rentré du Chili. Lassana Traoré est sur le point de revenir de blessure, mais reste toujours hors groupe.

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE : "Maxime Bernauer est disponible après sa suspension, tout comme Luan Gadegbeku qui a pris du temps de jeu en Réserve. Augustine Boakye a un problème au genou après le match à Annecy, on va prendre une décision le concernant dans l'après-midi. À part la suspension d’Igor Miladinovic et les absents de plus longue date, comme Chico Lamba, les autres sont disponibles."