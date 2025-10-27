Scène insolite au Vatican : à l’occasion d’un pèlerinage de lycéens, le pape Léon XIV a reçu une écharpe de l’AS Saint-Étienne (ASSE) des mains de l’évêque Sylvain Bataille. Une image... inattendue.

Ce week-end à Rome, les Verts ont franchi les murs du Vatican. Non pas pour disputer un match… mais pour habiller le pape Léon XIV aux couleurs de l’AS Saint-Étienne !

C’est à l’occasion du pèlerinage du jubilé des lycéens, auquel participait une délégation du diocèse de Saint-Étienne, que l’événement improbable s’est produit.

Une bénédiction verte en plein cœur du Vatican

Parmi les représentants présents, Sylvain Bataille, évêque de Saint-Étienne (désormais nommé à Bourges), a tenu à marquer l’instant avec un geste fort : offrir une écharpe de l’ASSE au souverain pontife. L’image a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux officiels du diocèse et a fait sourire plus d’un supporter.

Une photo qui fait le tour du web

L’écharpe verte, fièrement tenue par le pape Léon XIV, crée un décalage aussi surprenant que savoureux. Elle illustre, avec humour et tendresse, l’attachement viscéral du territoire stéphanois à son club, au point d’en faire un emblème identitaire fort… jusque sur la place Saint-Pierre.

Ce genre d’instant, à la fois insolite et touchant, rappelle que l’ASSE reste un symbole culturel et affectif puissant, bien au-delà des terrains.

L'ASSE, une foi verte sans frontières

Ce n’est pas la première fois que le club ligérien s’affiche dans des lieux insolites ou inattendus. Mais voir le pape poser avec une écharpe de l’ASSE, c’est un événement rare, presque irréel. Comme une forme de reconnaissance spirituelle pour les fidèles du Chaudron, qui n'ont jamais cessé d'y croire.

Reste à savoir si cette bénédiction papale portera chance aux Verts, en grande difficulté sportive ces dernières semaines…

Source : Activ Radio