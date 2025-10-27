Cédric Chambaz, a récemment rejoint l'ASSE en tant que nouveau directeur général adjoint. Il est notamment en charge de la marque ASSE, du marketing et de la communication. Le Dauphine Libéré a pu échanger avec ce grenoblois passé par Apple et Microsoft.

Le CV attise la curiosité. Cédric Chambaz, originaire de Grenoble a rapidement fait évoluer sa carrière loin de la France après son école de commerce. Après 5 ans chez Publicis, c'est à Londres qu'il pose ses valises dans une agence de communication. En 2008, il rejoint le mastodonte Microsoft.

Cédric Chambaz, directeur général adjoint de l’ASSE : " Ma mission était de gérer le marketing pour le nouveau moteur de recherche Bing.»

Après Publicis et Microsoft, Apple

En 2017, Apple vient chercher Cédric Chambaz. » Après sept ans, il est mission pour la diffusion de la MLS par Apple TV. Un premier pied dans le monde du football qui lui ouvre de nouvelles perspectives. « Ils (Kilmer) m’ont contacté durant l’été et ça s’est fait rapidement. L’ASSE est l’un des joyaux du foot français. Et j’ai été séduit par le projet Kilmer. On parle le même langage, on partage les mêmes ambitions. [...] Je suis arrivé le 15 septembre, en laissant ma femme et mes deux enfants à Londres. Ils me rejoindront dans quelques mois. Il faut que je sois sur place, pour comprendre l’environnement. »

Chambaz est ambitieux pour l'ASSE

Les Verts se sont dotés d'un spécialiste pour développer la marque du club. Une marque qui a pris du retard ces dernières décennies. Cédric Chambaz ne cache pas son ambition : « Saint-Étienne mérite d’être un acteur de premier plan en France et à l’international. Il faut bien comprendre d’où l’on vient. L’ASSE possède un riche héritage. [...]

On ne sera jamais le PSG d’aujourd’hui. L’ASSE n’est pas un club de stars. Saint-Étienne est une ville industrielle. Les mines ont fermé, mais on ressent encore cette importance du travail pour réussir. Ça rejaillit dans la culture du club, à tous les niveaux. La réussite passe par le travail collectif, avec nos moyens, tout en étant ambitieux. »

Moderniser l'ASSE en respectant son identité

Cédric Chambaz poursuit : « Ce qui m’a surpris en arrivant est la passion à l’intérieur et autour du club. Cette passion, ça rend humble. Des gens peuvent être attachés à de grandes entreprises mais ils ont rarement la marque de leur yaourt préféré tatoué sur le torse. [...] Nous n’allons pas faire de l’innovation pour faire de l’innovation. La technologie doit se mettre au service de nos besoins. Il faut développer des offres alignées avec les valeurs du club. »

