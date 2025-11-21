Après une trêve internationale marquée par un succès 3-1 en Coupe de France face à Quetigny (R2), l’ASSE retrouve ses joueurs partis en sélection avant de retrouver son Chaudron. Les hommes d’Eirik Horneland vont accueillir Nancy pour le compte de la 15ᵉ journée de Ligue 2. Voici le groupe retenu par le norvégien pour la réception du promu lorrain.

Tombeurs du leader troyen, l’ASSE veut enchaîner sur sa pelouse face à Nancy. Avant le coup d’envoi de la 15ᵉ journée, les Verts sont à 2 points de l’ESTAC. Le succès des stéphanois dans l’Aube leur a permis de relancer la course à la montée et de ne pas laisser filer l’ESTAC loin devant.

Horneland privé de ses 2 buteurs

Eirik Horneland va pouvoir récupérer plusieurs joueurs qui étaient partis en sélection durant cette dernière trêve internationale de l’année civile. En Coupe de France, le norvégien avait également décider de laisser Florian Tardieu au repos. Le coach de l'ASSE va donc à nouveau compter sur le natif d’Istres pour le retour de la Ligue 2.

Maxime Bernauer et João Ferreira, touchés au genou avant d’aller à Troyes, ont retrouvé les séances collectives cette semaine. Les deux joueurs postulent pour un retour dans le groupe de l'ASSE ce week-end. Chico Lamba est toujours en réathlétisation et doit se montrer patient, Lassana Traoré a rechuté après son retour de blessure et sera également hors groupe. Touché à Troyes, Joshua Duffus n’est pas apte à un retour ce samedi soir

Cette semaine, Eirik Horneland a pu récupérer progressivement tous ses internationaux. Stoijkovic (Serbie U19), Jaber (Israël), Davitashvili (Géorgie), Ben Old (Nouvelle-Zélande) et Annan (Ghana), Dodote, Gadegbeku et El Jamali, sélectionnés avec les U19 français ont fait leurs retours. Ils devraient tous postuler pour un retour dans l’effectif de l’ASSE ce week-end. Lucas Stassin est quant à lui forfait pour la réception des lorrains.

Le groupe de l’ASSE