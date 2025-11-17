Contre Quetigny, la victoire de l’ASSE (3-1) en Coupe de France a surtout mis en lumière la précocité des buteurs stéphanois, Paul Eymard et Djylian N’Guessan, tous deux entrés dans le top 10 des plus jeunes buteurs de l’histoire du club.

L’ASSE a fait le travail à Quetigny, mais c’est bien la jeunesse verte qui a marqué la soirée. Le premier frisson est venu de Paul Eymard, auteur de l’ouverture du score après un début de match appliqué. Avec ce but, le milieu se hisse à la 8e place des plus jeunes buteurs de l’histoire du club, un classement réservé aux pépites ayant marqué très tôt en pro.

Djylian N’Guessan a suivi peu après. L’attaquant a inscrit le deuxième but stéphanois et a fait encore plus fort : à 17 ans, 2 mois et 16 jours, il devient officiellement le quatrième plus jeune buteur de l’ASSE, juste derrière trois noms bien connus : Laurent Roussey, Kurt Zouma et Ayman Aiki.

Une statistique qui met parfaitement en avant la portée de ce moment pour le joueur formé au club. À cet âge-là, rares sont ceux qui ont su faire trembler les filets avec le maillot vert.

Cette soirée en Coupe de France confirme une tendance profonde à Saint-Étienne : la formation reste un pilier du club, et la précocité n’est plus une exception. De plus en plus de talents issus du centre se hissent très tôt au niveau professionnel.

Kevin Pedro (ASSE), une première qui compte

Le troisième but est venu de Kevin Pedro, qui a inscrit lui aussi le premier but de sa carrière professionnelle. Même s'il n’entre pas dans ce classement des plus jeunes buteurs, son but confirme l’impression générale : l’avenir offensif de Saint-Étienne est en marche.

Voir trois joueurs formés au club inscrire les trois buts d’un match officiel n’est pas anodin. Cela reflète une dynamique positive, à un moment où l’ASSE a besoin de s’appuyer sur sa jeunesse pour retrouver de l’élan, de la fraîcheur et de la créativité.

Et l’information la plus marquante survient en conclusion : avec deux entrées simultanées dans le top 10 historique, l’ASSE a vécu ce samedi l’une des soirées les plus significatives pour sa formation depuis plusieurs années. Une victoire, mais surtout une promesse pour l’avenir.