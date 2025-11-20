La dernière semaine de compétitions a mis en lumière plusieurs anciens Verts, auteurs de buts importants ou tout simplement décisifs. Tour d’horizon des performances de nos anciens Stéphanois sur les pelouses du monde entier...

La semaine a été riche pour les anciens Verts, avec plusieurs prestations remarquées aux quatre coins du monde. En Colombie, Luis Sánchez a permis à Once Caldas d’arracher un nul précieux face au Deportivo Cali. Auteur de l’égalisation à la 84e minute, il a confirmé son poids dans le collectif colombien en disputant l’intégralité de la rencontre. En Espagne, le jeune Darling Bladi a lui aussi trouvé le chemin des filets avec la réserve du Betis Séville. Malgré la défaite contre Sabadell, son but inscrit à la 71e minute rappelle les progrès constants de l'ancien défenseur passé par l’Étrat.

Sur la scène internationale, Elias Achouri s’est illustré avec la Tunisie, buteur à la 85e minute après être entré à l’heure de jeu lors du succès 3-2 contre la Jordanie, puis de nouveau utilisé lors du nul contre le Brésil. Autre performance notable : Oussama Tannane, désormais sélectionné avec l’équipe B du Maroc, a participé au large succès 7-0 contre Djibouti en inscrivant un but à la 58e minute.

En Europe, Jean-Philippe Krasso a également marqué les esprits avec la Côte d’Ivoire. L’ancien Stéphanois a ouvert le score dès la 25e minute contre Oman avant d’être remplacé en deuxième période.

En France, Cindy Caputo a signé un doublé remarqué lors de la victoire de Fleury au Mans, tandis qu’Aurélien Sion, avec L’Étrat-La Tour, a marqué avant d’être remplacé et averti. À Pau, Cheikh Fall a inscrit un doublé capital en Coupe de France le week-end dernier.

D'anciens Verts ont vécu une semaine délicate...

Dans les catégories masculines, plusieurs anciens Verts ont connu des matches plus tendus : Chahine Chalabi (L’Étrat-La Tour) exclu après deux avertissements, tandis que Killian Le Roy (Andrézieux) a été averti en fin de rencontre.

Du côté des performances collectives, quelques anciens Stéphanois ont vécu des défaites lourdes : Muamer Aljic a subi une défaite 4-0 avec Thionville, tandis que Lucas Llort (Angoulême) n’a pas pu éviter une courte défaite malgré une prestation sérieuse.