L’ASSE se rendra à Pau ce samedi soir pour le compte de la 25ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier, le coach stéphanois, était en conférence de presse d’avant match, afin d’évoquer ce nouveau déplacement. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Vous avez vu déjà que Chico Lamba a repris partiellement avec le groupe et j’espère normalement reprendre une semaine avec l’effectif la semaine prochaine. Max Bernauer est en très bonne voie, on espère aussi qu’il intègre le groupe très prochainement, on verra avec le staff médical. João Ferreira a refusé le combat qu’il devait faire en Arabie saoudite parce que sa main n’est pas encore rétablie. Mahmoud Jaber avance bien aussi, mais toujours en individuel pour l’instant.

Nadir El-Jamali va se faire retirer un petit corps étranger dans le genou, une légère intervention. On verra après les conséquences sur la reprise.

Mahmoud Jaber est dans les temps. Il est même impatient. On est même obligé de l’attacher au radiateur pour ne pas qu’il vienne sur le terrain nous perturber.

Pour Lassana Traoré, ça sera plus long.

Djylian N'Guessan est toujours en rééducation et a une gêne musculaire qui l’empêche de reprendre. Pour l’instant, il est en soins. Mais il va falloir attendre que le muscle se remette quand même. Il faut vraiment qu’il reprenne avec le groupe. Pour l’instant, il est en soins."

Des profils différents pour l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “L’avantage, c’est qu’on a des joueurs au milieu qui ont des profils différents. Flo Tardieu, quand je suis arrivé, était blessé, donc il fallait le laisser revenir. Là, il a fait une séance complète, donc je pense qu’il peut postuler à avoir plus de temps de jeu que la dernière fois. Après, il y a les profils, la forme du moment et aussi un plan de jeu qui permet de choisir les caractéristiques de chacun des joueurs. Mais forcément, on compte sur tout le monde. Aïmen Moueffek est quand même un joueur important de l’effectif, comme Florian Tardieu."

Turno Over à venir ?

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “S’appuyer sur une équipe qui gagne ? Pas forcément, non. L’idée est toujours la même. On voit que Pau est une équipe pas facile à manier à domicile. Ils ont battu le Red Star. Ils ont même failli faire tomber l’ESTAC à Troyes. Je pense qu’ils ont un mauvais souvenir. On s’attend à un match plus que compliqué. À chaque fois, le choix se fait sur les caractéristiques de l’effectif que j’ai à ma disposition par rapport au plan de jeu qu’on veut. À chaque fois, on sait qu’il y a une équipe qui commence et une autre qui finit."

Moueffek aidera l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "Aïmen ? Il peut nous aider en finisseur, mais il peut être aussi dès le départ comme ça a été contre Montpellier. Après, ce sont des postes : le milieu, c’est vraiment le cœur du jeu. Donc c’est vrai qu’il y a beaucoup d’exigences sur l’activité, la récupération de ballons, l’utilisation, se projeter vers l’avant. Donc Aïmen Moueffek a toutes ces qualités-là pour nous aider."

Abondance de biens ne nuit pas aux Verts

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "Avoir de la concurrence ? Il vaut mieux. Abondance de biens ne nuit pas. Plus j’ai des joueurs de qualité, mieux je me porte. C’est vrai qu’après il y aura de la gestion, du management, mais tout le monde sait aussi que s’il n’est pas important aujourd’hui, il ne sera peut-être pas décisif aujourd’hui, ils le seront peut-être demain. On aura besoin forcément de tout le monde.

Je suis vraiment plutôt axé sur quel est le 11 qui démarre, qui sera le plus performant par rapport à ce qu’on veut, ce qu’on prépare et ce qu’on veut faire."