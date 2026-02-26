En fin de contrat en juin prochain, Dennis Appiah ne devrait pas être prolongé par l’ASSE. À 33 ans, le défenseur stéphanois anticipe la suite. Entre fin d’aventure dans le Forez et formation de consultant sportif, son avenir s’écrit déjà en pointillés.

Le timing n’est pas anodin. Alors que son contrat avec l’AS Saint-Étienne (ASSE) arrive à échéance en juin 2026, Dennis Appiah a officialisé son inscription à une formation de consultant sportif. Un cursus en ligne de 70 heures réparties sur cinq mois. Objectif : préparer l’après-carrière.

Le message est clair. « Retour à l’école cette année ! On prépare doucement l’après carrière… » À 33 ans, le latéral droit n’ignore pas que la fin approche. Même s’il n’a pas encore raccroché les crampons.

Une prolongation peu probable à l'ASSE

Arrivé à l’ASSE en 2022, Dennis Appiah a connu des hauts et des bas. Cette saison, il totalise 10 apparitions toutes compétitions confondues, dont 5 titularisations. Son temps de jeu s’est réduit (540 minutes), et la tendance en interne ne plaide pas en faveur d’une prolongation. Dans ce contexte, Appiah ne reste pas passif. Il prépare activement la transition.

Consultant sportif, un projet structuré

Sa formation vise plusieurs axes : commenter des matchs en direct à la radio ou à la télévision, proposer des analyses techniques, rédiger des éditos et développer la maîtrise de l’expression orale.

L’examen final aura lieu en juin, dans le cadre du Tournoi Maurice Revello. Un rôle complet de consultant sera évalué : avant-match, analyse en direct et débriefing. Une immersion grandeur nature.

Le défenseur ne cache pas son ambition de rester dans le monde du football. Sous une autre forme. Pas une surprise tant le latéral de l'ASSE a démontré au cours de sa carrière qu'il apprécie échanger face caméra.

Un dernier défi avant la reconversion ?

Reste une question : Appiah disputera-t-il encore un dernier contrat avant de basculer définitivement vers les médias ? Son expérience et son profil peuvent séduire un club en quête de leadership et de stabilité. À 33 ans, il peut encore apporter. Notamment en Ligue 2.

Mais son inscription à cette formation envoie un signal. Il ne subit pas la fin de cycle. Il l’anticipe.

Source : LinkeIn