Formé à l’ASSE avant d’être transféré en Autriche, Lucas Gourna-Douath a retrouvé la France cet hiver sous les couleurs du Havre. En conférence de presse avant d’affronter le PSG, l’ancien Stéphanois s’est montré quelque peu mystérieux sur son club de cœur.

De retour en Ligue 1 après son passage en Autriche, Lucas Gourna-Douath retrouve du temps de jeu et surtout du plaisir. Prêté au Havre, le milieu formé à l’AS Saint-Étienne enchaîne et assume déjà des responsabilités. Son passage devant la presse avant HAC – PSG a confirmé son caractère.

Lucas Gourna : « Je n’ai jamais été pour Paris »

Originaire de la région parisienne, Gourna-Douath aurait pu nourrir une proximité naturelle avec le PSG. Il a coupé court. « Moi, personnellement, je n’ai jamais été pour Paris. »

Une déclaration limpide. Même s’il reconnaît avoir porté des maillots du PSG plus jeune, notamment ceux de son frère, le milieu havrais insiste : Paris n’a jamais été son club. Et quand on lui demande qui il supporte réellement ? « Je ne peux pas le dire. Ça va me faire des problèmes. »

Une revanche personnelle à Nantes

La conférence a aussi été l’occasion de revenir sur la défaite à Nantes (0-2). Gourna-Douath n’a pas fuit ses responsabilités. « En tant que joueur, on prend la responsabilité de ce match-là. »

Le discours est clair : pas d’excuse, seulement du travail. « Est-ce qu’on a assez travaillé ? Oui. Est-ce qu’on a bien travaillé ? Je ne sais pas. » Une lucidité qui tranche avec son jeune âge. Comme à son habitude.

Revanchard avant le PSG

Face au champion d’Europe, Gourna refuse toute dramatisation. « Il n’y a pas d’équipe spéciale. On prend équipe par équipe. » Mais l’état d’esprit est affiché : « Revanchard. On n’a pas montré une belle image du HAC la semaine dernière. » Il promet une équipe prête à tout. « Sinon on ne joue pas au foot. Autant arrêter. »

Un leadership naturel chez Gourna

Arrivé en cours de saison, Gourna-Douath semble déjà intégré. « Je suis juste une personne qui n’est pas timide, qui n’aime pas me cacher, qui aime prendre mes responsabilités. [...] Il me reste beaucoup à faire. Je n’ai rien fait de si spécial. »

À 22 ans, l’ancien Stéphanois retrouve de la continuité après une période plus délicate en Autriche. Du temps de jeu, de la confiance, un rôle affirmé.

Source : Le Havre AC