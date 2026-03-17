À quelques jours du déplacement à Saint-Étienne, Annecy prépare un rendez-vous crucial en Ligue 2 dans des conditions pas idéales. Entre fatigue accumulée, suspension et incertitude physique, Laurent Guyot pourrait devoir composer avec un effectif quelque peu diminué dans le Chaudron.

Annecy n’aura pas le temps de souffler. Opposés à Troyes ce lundi, les Haut-Savoyards ont livré une bataille intense, finalement perdue (1-2), laissant des traces physiques et mentales. Le calendrier n’arrange rien : dès ce samedi, ils devront enchaîner avec un déplacement à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE.

Un enchaînement compliqué, d’autant que les Verts, eux, ont bénéficié de trois jours de récupération supplémentaires. Un détail qui pourrait peser dans une rencontre où l’intensité devrait être au rendez-vous. Au-delà de la fraîcheur physique, l’effectif d’Annecy est également touché.

Valentin Jacob suspendu pour Saint-Étienne

Premier coup dur pour Laurent Guyot : l’absence de Valentin Jacob. Entré en jeu face à Troyes, le milieu offensif a été expulsé dans les dernières secondes du match (97e minute) après avoir reçu deux cartons jaunes. Une exclusion frustrante, qui le prive automatiquement du déplacement à Saint-Étienne.

Si Jacob n’est pas toujours titulaire, il représente une solution offensive en sortie de banc. Sa capacité à dynamiser le jeu en fin de match pourrait manquer dans un contexte où Annecy pourrait avoir besoin de fraîcheur.

Kouadio incertain après sa sortie sur blessure

L’autre point d’inquiétude concerne Julien Kouadio. Le latéral gauche, très actif face à Troyes, a été contraint de quitter ses partenaires à la 79e minute. Touché à la cheville gauche, le défenseur semblait sérieusement gêné au moment de sa sortie. Une image qui n’a pas rassuré le staff annecien.

Avant cela, Kouadio avait réalisé une prestation solide, notamment en délivrant une passe décisive pour Sahi Dion à la 41e minute. Précieux défensivement et capable d’apporter offensivement, il s’est imposé comme un élément important dans le système de Laurent Guyot.

Son éventuelle absence représenterait un vrai coup dur, surtout face à une équipe stéphanoise capable de faire mal sur les côtés. Remplacé par Travis Patterson, Kouadio va désormais être suivi de près dans les prochains jours. L’évolution de sa blessure déterminera sa présence dans le groupe samedi.

ASSE - Annecy : Un contexte délicat avant le Chaudron

Entre fatigue, suspension et incertitude physique, Annecy aborde ce déplacement à Saint-Étienne dans des conditions délicates. Face à une ASSE en pleine course pour la montée, et mieux préparée physiquement, les Haut-Savoyards devront faire preuve de caractère pour exister dans le Chaudron. L’absence de Jacob est actée. Celle de Kouadio pourrait l’être également. Deux éléments en moins qui pourraient peser au moment d’affronter l’une des équipes les plus en forme du championnat.

Source : beIN Sports