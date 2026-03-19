ASSE Kiev 1976 : 50 ans après, ce match légendaire continue de faire vibrer tout un peuple. Une soirée gravée à jamais dans l’histoire du football français. Philippe Gastal raconte.

Le 17 mars 1976 n’est pas une date comme les autres pour les supporters de l’ASSE. Ce soir-là, dans un Geoffroy-Guichard incandescent, les Verts ont renversé le Dynamo Kiev (3-0 a.p.) et lancé leur épopée européenne. Battus 2-0 à l’aller, les hommes de Robert Herbin ont réalisé l’impossible. Mais au-delà du résultat, c’est toute une atmosphère, une émotion collective et une identité qui ont marqué les esprits. 50 ans plus tard, Philippe Gastal, historien du club, replonge dans cette nuit hors du temps au micro de Radio Scoop.

ASSE-Kiev 1976 : une ambiance « bouillante, incandescente »

Avant même le coup d’envoi, tout annonçait une soirée pas comme les autres. « Tout le monde disait : tout est encore possible à Geoffroy-Guichard », se souvient Philippe Gastal. Malgré la défaite à l’aller, l’espoir ne quittait pas les Stéphanois.

Dès l’après-midi, le Chaudron se remplit. « Dès 17h, les populaires étaient pleines ». Une ferveur rare, nourrie par une ville ouvrière où « tout le monde se reconnaissait dans cette équipe ».

L’historien évoque une atmosphère unique : « On sentait ce parfum de Coupe d’Europe… on se disait qu’il allait se passer quelque chose ». Les chants résonnent, notamment ce mythique « Allez les Verts » repris sur l’air d’Ave Maria. « Même 50 ans après, on a la chair de poule ».

Sur le terrain, les Verts dominent mais butent sur une équipe soviétique redoutable. Il faudra un moment de bascule pour faire chavirer la rencontre.

Ce moment, Philippe Gastal ne l’a jamais oublié. « On ne parlerait pas d’épopée s’il n’y avait pas eu cette minute ». Tout part d’un sauvetage héroïque de Christian Lopez face à Oleg Blokhine, alors Ballon d’Or. « Ça pouvait faire 1-0 pour les Soviétiques… ça fait 1-0 pour l’ASSE ».

Une action fondatrice. Derrière, tout s’emballe. Larqué fait chavirer le stade sur coup franc. Puis vient la prolongation. Et enfin, la délivrance. « Quand Rocheteau marque, on s’embrasse avec des voisins qu’on ne connaît pas ». Une image forte, symbole d’un peuple uni derrière son équipe.Dans les tribunes, l’ambiance dépasse l’entendement : « C’est le seul match où j’ai vu des spectateurs sur les toits des populaires ».

Le match qui a changé l’histoire

Plus qu’une qualification, ce match marque un tournant. « Il y a un avant et un après Kiev », affirme Gastal. L’ASSE change de dimension. « Saint-Étienne est devenue la capitale de la France ». Le club dépasse son statut. Il incarne un pays, une époque, une manière de jouer.

« Tout le monde se reconnaissait dans cette équipe », insiste-t-il. Une équipe faite de « générosité » et de « solidarité », à l’image de toute une ville. Ce quart de finale retour lance définitivement l’épopée des Verts, qui mènera jusqu’à la finale de Glasgow face au Bayern Munich.

50 ans plus tard, le souvenir reste intact. « À la sortie du match, on savait qu’on avait vécu quelque chose d’extraordinaire ». Un moment suspendu. Une nuit où l’ASSE a prouvé que l’impossible pouvait devenir réalité.

Source : Radio Scoop