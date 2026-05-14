Ce vendredi soir à 20h30, l’ASSE va défier Rodez, vainqueur du Red Star mardi soir lors du premier match de playoffs. Les Verts le savent, une victoire permettrait de s’offrir une double confrontation face au seizième de Ligue 1. Une défaite viendrait mettre fin aux dernières chances de montée et serait incontestablement un échec. Avant la rencontre, Philippe Montanier a fait le point sur son effectif en conférence de presse.

Au niveau de l’infirmerie, plusieurs joueurs sont d’ores et déjà assurés de ne pas jouer d’ici la fin de la saison, peu importe quand elle se terminera. Chico Lamba s’est blessé face à Troyes, fin avril et ne reviendra pas sur les terrains avec l’ASSE d’ici fin mai.

Mahmoud Jaber a été opéré quelques jours avant la blessure du portugais et sera également absent ce vendredi. Touché au tibia, Paul Eymard est lui aussi forfait pour plusieurs mois.

Nadir El Jamali poursuit sa réathlétisation mais ne sera pas de retour avant la saison prochaine.

Augustine Boakye pourrait aussi ne pas rejouer avec l’ASSE cette saison. Le Ghanéen est suspendu pour cette rencontre à double tranchant. En cas de victoire, il serait de retour pour les barrages. Convoqué le 22 mai avec le Ghana pour un match amical face au Mexique, on imagine mal les Verts se priver d’un titulaire pour deux matchs qui seraient capitaux.

Florian Tardieu espère encore pouvoir rejouer en Vert cette saison. De retour à l'entraînement depuis plusieurs semaines, l’ancien sochalien pourrait fournir une solution supplémentaire au milieu si le staff le juge prêt physiquement.

Absent samedi soir, Kévin Pédro avait pourtant repris l’entraînement la semaine passée. Trop juste face à Amiens, le jeune joueur formé à l’ASSE espère revenir dans le groupe face à Rodez.

Touché à Rodez, il y a deux semaines, Gautier Larsonneur avait laissé sa place à Brice Maubleu face à Amiens. Philippe Montanier devait en dire plus au sujet de son capitaine ce jeudi en conférence de presse.

Sorti blessé face à Amiens, Joshua Duffus était de retour à l’entraînement collectif dès ce mardi. Le double buteur de l‘ASSE face aux Picards espère tenir sa place dans le groupe ce Vendredi.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Kévin Pedro est sélectionnable, tout comme Gautier Larsonneur. Tout est rentré dans l’ordre pour Joshua Duffus et Julien Le Cardinal. Tous sont de potentiels titulaires. Augustine Boakye est lui suspendu."