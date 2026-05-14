L’ASSE poursuit son recrutement de jeunes talents avec la signature de Noa Maganga Verrier, attaquant prometteur capable de faire des différences balle au pied. Un profil explosif qui confirme la volonté du club de miser sur l’avenir.

L’AS Saint-Étienne continue de préparer l’avenir. Le club stéphanois vient d’enregistrer la signature d’un jeune attaquant qui fait déjà parler de lui dans les catégories de jeunes : Noa Maganga Verrier. Né en 2012, ce joueur offensif s’est illustré cette saison par ses qualités techniques et sa capacité à dynamiter les défenses.

Formé au Stade Amplepuis (Rhône), il a franchi un cap cette année en intégrant le pôle espoir de Lyon. Une progression logique pour un joueur qui a également brillé sous les couleurs de Villefranche en U14 R1. Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs stéphanois, toujours à l’affût des profils à fort potentiel dans la région.

Noa Maganga Verrier, un profil offensif très complet

Ce qui frappe chez Noa Maganga Verrier, c’est sa capacité à faire des différences. Attaquant percutant, il excelle dans le un contre un grâce à une qualité de dribble au-dessus de la moyenne. Rapide et incisif, il est aussi à l’aise dans les petits espaces que dans la profondeur.

Son jeu ne se limite pas à l’élimination. Le jeune attaquant sait aussi se montrer décisif dans le dernier geste. Il conclut ses actions avec efficacité, preuve d’une maturité déjà intéressante pour son âge. Ce profil moderne, capable de créer et de finir, correspond parfaitement aux attentes du football actuel.

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Un projet sur le long terme avec l’ASSE

En s’engageant avec l’ASSE, Noa Maganga Verrier signe un contrat aspirant de quatre ans. Un choix fort qui montre la confiance du club dans son potentiel. Il viendra renforcer l’équipe U15 dès la saison prochaine, avec l’objectif de poursuivre sa progression dans un environnement structuré.

Du côté des Verts, cette signature s’inscrit dans une stratégie claire : miser sur la formation et les jeunes talents régionaux. Le club souhaite bâtir sur la durée en intégrant progressivement ces profils prometteurs dans son projet.

L’arrivée de ce jeune attaquant confirme une tendance. L’ASSE continue d’attirer des joueurs à fort potentiel, séduits par la qualité de sa formation et les perspectives offertes. Pour Noa Maganga Verrier, l’aventure ne fait que commencer… mais elle pourrait bien être suivie de près dans les années à venir.