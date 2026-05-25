Pour ce barrage aller, l’ASSE défie Nice ce mardi soir, dans le Chaudron. Les Verts doivent frapper fort d’entrée afin de prendre une option pour la montée en Ligue 1 face à une équipe qui ne veut pas la quitter. Philippe Montanier était en conférence de presse avant de recevoir les Aiglons. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : Sur les absences ? "Ben Old est incertain, parce qu’il a été touché aux ischios après le match de Rodez. Ça va plutôt bien. Et comme on fait un dernier petit réveil musculaire demain matin, on décidera à ce moment-là. Djylian N’Guessan est out. Ischios aussi. Bonne nouvelle : on récupère Flo Tardieu dans le groupe. Et puis voilà. Après, il y a les blessés de longue durée habituels."

Florian Tardieu ? "Ce n’est pas facile à évaluer, mais il se sent bien. Donc voilà, s’il peut nous aider… On sait qu’il ne pourra pas jouer tout un match, ni même toute une mi-temps, mais c’est difficile à estimer. Ça dépend aussi de l’intensité du match et du moment où il entre. Mais ce qui est sûr, c’est que sa présence dans le groupe est déjà importante d’un point de vue moral, parce que c’est un des leaders de l’équipe. Et puis, avoir une option intéressante sur le terrain en cours de jeu, c’est important aussi."

Sur les sélectionnés FIFA ? "On attend encore des nouvelles. En fait, c’est vrai que c’est particulier parce que ces deux matchs tombent pendant une période FIFA. Je crois que ça discute toujours pour avoir les joueurs à disposition pour les deux matchs."

"On n’est plus dans un problème juridique..." (Montanier avant ASSE-Nice)

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : Une réponse espérée pour les joueurs FIFA ? "J’espère le plus vite possible, parce qu’on joue demain. Donc forcément, ça m’intéresse déjà pour faire l’équipe. Mais ça ne dépend pas de nous, donc on est dans l’attente. Je n’ai ni heure ni date à vous donner. Là, on est un peu dans le flou, mais bon, on s’adapte. On n’est plus dans un problème juridique, et j’avoue que je n’ai pas trop les compétences là-dessus. C’est vrai que deux matchs importants calés sur une date FIFA, c’est quand même particulier. C’est un désavantage pour nous. Après, je ne sais pas si les recours sont recevables. Ça prendra certainement des mois, voire des années. Nous, on va garder notre énergie sur l’essentiel, c’est-à-dire préparer le match."