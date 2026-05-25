Récompensé pour une saison solide avec le groupe réserve stéphanois, le défenseur central de l'ASSE, Nathan Kasia Nkondo, né en 2009, profite d'un forfait de dernière minute pour intégrer la liste des vingt joueurs retenus par José Alcocer afin de disputer le Championnat d'Europe U17 en Estonie (25 mai – 7 juin). Une belle récompense pour l'un des plus grands espoirs de la formation verte.

La nouvelle est tombée sans crier gare. Nathan Kasia Nkondo (portrait ici) figure bien dans la liste officielle des vingt joueurs convoqués par José Alcocer pour représenter la France au Championnat d'Europe U17 de l'UEFA, organisé en Estonie du 25 mai au 7 juin prochain. Le défenseur central de l'ASSE, né en 2009, bénéficie d'un forfait de dernière minute pour rejoindre le groupe tricolore, lui qui a terminé l'exercice 2025-2026 avec le groupe réserve stéphanois.

Un appel surprise sur le fond, mais logique sur la forme. Régulièrement convoqué dans les sélections de jeunes depuis plusieurs mois, Kasia Nkondo s'est imposé comme l'un des profils les plus sérieux de sa génération. L'été dernier, il avait déjà participé au rassemblement U17 à Clairefontaine aux côtés de Mylan Toty et Tidiane Vibert, autre Vert appelé dans ce groupe France. Sa présence en Estonie n'est donc pas un hasard : elle est le fruit d'une progression constante et d'une régularité remarquée par le staff fédéral.

La France dans un groupe B exigeant

Pour cette phase finale, les Bleuets ont été versés dans le groupe B, aux côtés de trois adversaires de poids. Le calendrier est connu : Italie le mardi 27 mai, Danemark le vendredi 29 mai, Monténégro le lundi 1er juin. Une poule ouverte, dans laquelle les Tricolores devront terminer dans les deux premiers pour accéder au dernier carré.

L'objectif affiché est de marcher dans les traces des joueuses de l'équipe de France U17 féminine, actuellement engagées dans leur propre phase finale en Irlande du Nord. Pour les garçons, le défi est de taille face à une Italie qui reste sur un titre européen U17 en 2024, et un Danemark habitué à ce niveau de compétition.

Nathan Kasia (ASSE) grandit vite

À seulement 16 ans, Nathan Kasia Nkondo enchaîne les expériences en sélection nationale à un rythme remarquable. Surclassé en U17 National à l'ASSE sous les ordres de David Le Moal, il avait disputé l'International Dream Cup au Japon en juin 2025 avec les U16, avant d'intégrer le groupe U17 dès le mois d'août suivant. Sa capacité à s'adapter à des niveaux et des contextes différents tranche sur son âge.

À Saint-Étienne, il est suivi de près depuis L'Étrat et représente l'une des valeurs montantes les plus sérieuses du centre de formation. Cette convocation en phase finale de l'Euro U17 constitue une nouvelle étape dans ce qui s'annonce, si la progression se confirme, comme une trajectoire prometteuse.