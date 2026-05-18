L’officialisation de l’OGC Nice comme adversaire de l’ASSE en barrage d’accession à la Ligue 1 a immédiatement fait réagir Philippe Montanier. Interrogé sur Ligue 1+, l’entraîneur stéphanois a refusé de s’appuyer sur la mauvaise dynamique niçoise et préfère déjà préparer une double confrontation qu’il juge extrêmement relevée.

Philippe Montanier ne veut surtout pas tomber dans le piège du contexte actuel niçois. Après la qualification arrachée contre Rodez puis l’officialisation de l’OGC Nice comme adversaire des Verts en barrage, le technicien stéphanois a immédiatement rappelé le niveau de l’équipe azuréenne. "On l’a dit après la qualification contre Rodez : quel que soit l’adversaire, ce sera difficile pour nous." L’entraîneur de l’ASSE insiste notamment sur le pedigree européen du club niçois cette saison. "Il ne faut pas oublier que c’est une équipe qui jouait les qualifications de la Ligue des champions en début de saison." Malgré la mauvaise soirée vécue par Nice ce week-end et la finale de Coupe de France encore à disputer, Montanier refuse clairement d’y voir un avantage pour Saint-Étienne.

Montanier refuse de miser sur les difficultés niçoises

L’entraîneur des Verts estime que le barrage aller-retour n’aura rien à voir avec le contexte actuel du championnat. "Le match de ce soir est un match, mais celui qu’on jouera en aller-retour sera totalement différent." Montanier rappelle surtout que Nice possède un effectif capable de faire basculer ce type de confrontation. "On sait qu’il y a des joueurs de grande qualité." Pour lui, l’ASSE ne devra surtout pas compter sur les fragilités du club azuréen pour espérer monter. "Il ne faut pas regarder les faiblesses de l’adversaire mais plutôt nos propres forces." Une manière de recentrer immédiatement son groupe sur les exigences du barrage après la qualification extrêmement éprouvante face à Rodez.

Le coach stéphanois reste également prudent concernant la dynamique négative traversée actuellement par Nice. "Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui ça s’est mal passé que la suite sera forcément mauvaise pour eux." Avant d’annoncer clairement la couleur : "On s’attend à jouer un très gros match dans dix jours et on s’attend surtout à beaucoup de qualité."

L’ASSE va devoir s’adapter au calendrier

Philippe Montanier a aussi évoqué le calendrier particulier qui attend désormais les Verts avant ce barrage décisif. Avec la finale de Coupe de France disputée par Nice, l’organisation de la préparation stéphanoise devient inhabituelle. Mais là encore, le technicien refuse d’y voir un problème. "On n’a pas le choix, on va s’adapter." Il rappelle même que son groupe était prêt à enchaîner beaucoup plus rapidement si nécessaire. "S’il avait fallu jouer immédiatement, on l’aurait fait sans problème."

Le coach stéphanois préfère retenir l’essentiel : la présence de l’ASSE dans cette double confrontation pour retrouver la Ligue 1. "L’important, c’est d’être encore là aujourd’hui." Quant à la finale de Coupe de France entre Nice et son adversaire, Montanier la suivra à distance. "Je regarderai sûrement ça à la télévision parce qu’on sera probablement à l’entraînement à ce moment-là." Une déclaration qui montre déjà que toute l’attention stéphanoise est désormais tournée vers ce barrage contre un club niçois que Montanier refuse clairement de sous-estimer.