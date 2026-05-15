Ce vendredi soir à 20h30, l’ASSE accueille Rodez dans un match décisif pour une potentielle montée en Ligue 1. Les Verts doivent gagner pour obtenir leur place en barrages. Avant ce match, Philippe Montanier était présent en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “ Larsonneur remis en cause dans sa place de numéro 1 ? "Non. Il faut qu'il soit juste à 100 %, ce qui était le cas ce matin. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Maintenant, on croise les doigts. C'est qu'il y a des virus qui traînent. Donc, aujourd'hui, tout va bien. Ce n'est pas une nouvelle saison, et puis les joueurs ont commencé en plus très tôt la saison, donc on arrive à la fin, mais c'est vrai que c'est pour nous une demi-finale de coupe pour se qualifier pour une finale. Donc voilà, on a la chance aussi de jouer à domicile, je pense que c'est un atout. On sait que ce n'est pas suffisant, on l'a vu avec le Red Star, mais c'est quand même un atout."

"Ça va donc être un adversaire redoutable. Il faut aborder ça comme si on jouait le PSG" (Montanier avant ASSE-RAF)

Le format playoff, ça change l'approche ? "Non, parce qu'en fait, en championnat, on essaie de gagner les matchs quand même, même si ce n'est pas la coupe. Ce qui change là, la donnée, c'est que ça peut aller aux penalties, ce qui n'arrive pas en championnat. Vous avez travaillé les penalties cette semaine ? Oui, oui. Cette équipe de Rodez, elle n'en finit plus de surprendre ? Oui. On en a parlé avant d'aller jouer chez eux : ils ont la plus longue série d'invincibilité en Europe, donc ils font des choses extraordinaires, et le mérite n'en sera que plus grand si on gagne le match, bien sûr. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau à Didier, à tout le club de Rodez, qui font un travail incroyable. Ça va donc être un adversaire redoutable. Il faut aborder ça comme si on jouait le PSG : il faut être motivé, il faut être bon dans tous les domaines, physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement. Il va falloir être bon dans tous les domaines lorsqu'on rencontre un adversaire de cette qualité."

Ce qui impressionne Montanier chez Rodez ? "C'est leur capacité à être réguliers dans la performance, c'est-à-dire qu'ils ne lâchent rien, ils sont toujours dans leur projet de jeu, qui est hyper cohérent, hyper clair, et on sent toute une équipe à l'unisson. Ce n'est plus vraiment un collectif de bons joueurs individuels, même s'ils en ont, mais vraiment un collectif qui dégage beaucoup de force. Non, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'ils sont redoutables."

"Il faut vraiment compter sur nos propres forces. On ne s'attend pas à ce que cette équipe baisse de régime"

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : De la fatigue côté Rodez ? "Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai connu ça avec Lens. On s'est qualifié aux penalties. Après, on était allé jouer à Troyes. On avait joué à dix tout le match. On s'était qualifié. Et finalement, en barrage de Ligue 1, on courait aussi autant. Je pense que c'est une équipe qui a un gros potentiel de course. Moi, je ne table pas sur une faiblesse physique, ni sur d'éventuels points faibles de l'adversaire. Il faut vraiment compter sur nos propres forces. On ne s'attend pas à ce que cette équipe baisse de régime."

Comment gérer l'absence d'Augustine ? "En plus, c'est un secteur où on a quand même des cadres comme Flo Tardieu, comme Jaber, qui ne sont pas là, mais c'est comme ça. Heureusement, on a des solutions et des joueurs qui sont prêts à relever le défi. Chaque match a sa vérité. On était mal, et puis d'un seul coup, on gagne 5-0, même si c'était contre une équipe classée dernière — mais d'autres adversaires, même comme le Red Star, n'ont pas réussi à faire ce score-là. Donc voilà, on retrouve des forces vives, on retrouve beaucoup d'énergie. Le dernier match, tout ça doit nous aider à monter en confiance et à être performants."

"Ce sera un point important sur lequel être vigilant"

Il faut gérer les transitions avec Rodez, qui est forte dans ce domaine ? "Oui, mais des contres, on va toujours en subir, on en a subi contre d'autres équipes. C'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver quand on attaque, mais il faut reconnaître que Rodez est très habile dans ce domaine. On n'a pas été la seule équipe à se faire surprendre. On sait que lorsqu'on attaque, on est forcément plus vulnérable avec beaucoup d'espace dans le dos — c'est le cas pour toutes les équipes. On en a pris conscience, ça sera un point important sur lequel être vigilant, mais il ne faut pas non plus que ça nous bloque pour développer notre jeu."