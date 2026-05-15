À l’approche d’un match qui pourrait envoyer l’ASSE en barrages face au seizième de Ligue 1, l'entraîneur stéphanois, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias avant la réception de Rodez ce vendredi soir (20h30). Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : La non-montée directe, dur à digérer ? "On a vite digéré quand même, parce que, une, ça fait partie de notre métier : la résilience. Perdre un match, deux matchs, trois matchs, depuis tout petit, on ne fait que ça. Je crois qu'on a perdu plus de matchs qu'on en a gagné. Et après, on a vite switché, avec quand même des moments fabuleux à vivre, notamment là, à Geoffroy-Guichard. C'est un grand moment qu'on va vivre, à nous de bien s'y préparer. Parler du match de championnat avec les joueurs ? Pas trop, parce que j'ai toujours l'impression que chaque match a sa vérité.

"Cette expérience des playoffs, on est plusieurs à l'avoir vécue, ce qui est un petit plus pour diffuser de la détermination" (Montanier avant ASSE-RAF)

On va pouvoir jouer cinq fois le même adversaire et cinq fois on n'aura pas le même match — peut-être contre le PSG ou de grandes équipes. Mais en général, les matchs ne se ressemblent pas tous. Il y a des événements, il y a des impondérables. C'est ce qui fait le charme du foot : c'est l'un des sports collectifs les plus aléatoires, du fait que les buts sont rares et que du coup on n'a jamais vraiment les mêmes matchs, même avec les mêmes adversaires. L'idéal, c'est de mettre tout de suite la pression chez l'adversaire, mais on sait aussi que ça va durer 90 minutes. Si le début de match va être important, c'est peut-être la fin qui fera la différence."

L'expérience des playoffs, en quoi ça te sert ? "C'est pareil, moi je le vois, je le prends avec beaucoup de sérénité parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. L'avantage aussi, c'est que certains joueurs du club l'ont connu avec succès. Donc cette expérience des playoffs, on est plusieurs à l'avoir vécue, ce qui est un petit plus pour diffuser de la détermination, mais aussi de la sérénité, parce que ce sont des échéances avec forcément beaucoup de pression, et l'avoir vécu je pense que ça peut aider les joueurs."

"On a profité avec tous les joueurs de manger un morceau puis de regarder le match ensemble"

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Les anciens qui ont connu les playoffs ont-ils des mots ? Ils le font naturellement, parce que ceux qui ont eu cette expérience-là, forcément, lorsqu'ils se retrouvent avec leurs coéquipiers, ils échangent là-dessus, ils en parlent — et surtout que ça avait marché. Donc forcément, ceux qui ont vécu ça n'hésitent pas à le transmettre auprès des nouveaux. Ce qui est important, le plus important, ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est qu'ils se parlent et qu'ils arrivent à se transmettre leur expérience. Et le partage d'expérience, c'est toujours enrichissant pour tout le monde.

Avez-vous regardé Red Star-Rodez ? "Bien sûr. On a tous suivi ce match-là. Étonnant et pas étonnant, parce que c'est un match très équilibré, et on voit que c'est sur un coup de pied arrêté que la différence est faite. Mais c'est vrai que Rodez a encore montré beaucoup de ressources pour revenir au score et l'emporter à la fin. On a été tous ensemble, on a profité avec tous les joueurs de manger un morceau puis de regarder le match ensemble."