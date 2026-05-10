L’ASSE connaît désormais précisément le calendrier qui l’attend pour tenter de retrouver la Ligue 1. Après avoir terminé troisième du championnat malgré sa victoire contre Amiens (5-0), le club stéphanois devra passer par les play-offs de Ligue 2 avant d’espérer disputer le barrage d’accession. Une période sous tension débute désormais pour les Verts, comme il y a deux saisons...

La première étape aura lieu mardi 12 mai. Le Red Star, quatrième de Ligue 2, recevra Rodez, cinquième, lors du Play-off 1. Une affiche particulièrement indécise entre deux équipes qui ont réalisé une excellente seconde moitié de saison.

Le vainqueur de cette rencontre se déplacera ensuite à Geoffroy-Guichard pour affronter l’ASSE dans le cadre du Play-off 2. Ce match décisif se disputera vendredi 15 mai à 20h30 dans un Chaudron qui s’annonce une nouvelle fois bouillant.

L’enjeu sera immense pour les Stéphanois. Une victoire permettrait à l’ASSE d’accéder au barrage Ligue 1-Ligue 2 contre le 16e de Ligue 1. En cas de défaite, la saison s’arrêtera et la déception sera énorme.

Le Chaudron au centre de la montée

La troisième place offre un avantage important aux Verts : recevoir lors du Play-off 2. Après plusieurs semaines compliquées et trois défaites consécutives avant Amiens, l’ASSE devra rapidement retrouver une stabilité mentale pour aborder ce rendez-vous couperet. Le scénario reste particulièrement frustrant pour les Stéphanois. Malgré leur démonstration lors de la dernière journée, la victoire mancelle à Bastia a définitivement privé les hommes de Philippe Montanier de montée directe. Toutefois, les Verts ne peuvent s'en prendre qu'à eux-même après avoir été défaits trois fois de suite avant cette ultime journée.

Les barrages deviennent donc l’unique chemin vers la Ligue 1. Une route courte, mais extrêmement éprouvante.

Red Star ou Rodez : deux profils très différents

L’ASSE connaît désormais ses deux adversaires potentiels.

Le Red Star a longtemps occupé les premières places cette saison grâce à une équipe très solide défensivement et difficile à manœuvrer. Rodez, de son côté, arrive lancé après une série impressionnante et une victoire convaincante contre Saint-Étienne lors de l’avant-dernière journée.

Dans les deux cas, les Verts devront afficher un tout autre visage que celui montré récemment à Troyes ou à Rodez. Geoffroy-Guichard jouera forcément un rôle majeur dans cette double course contre la montre.

Le calendrier complet des barrages et play-offs

Mardi 12 mai - 20h30

Play-off 1 Ligue 2 : Red Star - Rodez

Vendredi 15 mai - 20h30

Play-off 2 Ligue 2 : ASSE - vainqueur de Red Star/Rodez

Jeudi 21 mai - 20h45

Barrage aller Ligue 1 / Ligue 2

Dimanche 24 mai - 20h45

Barrage retour Ligue 1 / Ligue 2

Barrage Ligue2 / National

Mardi 19 mai - 20h30

Barrage aller Ligue 2 / National : 3e de National - Laval

Dimanche 24 mai - 17h00

Barrage retour Ligue 2 / National : Laval - 3e de National

Pour l’ASSE, le calendrier est désormais fixé. Trois matchs peuvent encore suffire pour retrouver la Ligue 1. Mais dans ce format où tout se joue sur des détails, la moindre erreur peut aussi anéantir une saison entière.