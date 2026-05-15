Ce vendredi (20h30), L’ASSE va recevoir Rodez pour le Play-off 2. Buteur pour son retour de blessure face à Amiens, samedi à domicile, Zuriko Davitashvili était présent devant les médias ce jeudi à la mi-journée. Extraits.

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “Rodez est une bonne équipe, bien équilibrée. Ils jouent les contre-attaques avec deux pointes. Je pense qu'on est prêts pour ça et on verra demain.

Avant chaque match, nous regardons les équipes. Nous avons notre plan, nous avons notre système. Nous devons jouer avec ce plan d'abord et si on a besoin de s’adaper, nous verrons après la première période. S’il faut ajuster, on ajustera. Je pourrais parler de notre tactique aujourd’hui mais c’est mieux que vous la découvriez demain."

De la pression pour l'ASSE ?

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “Chaque fois, bien sûr, vous avez de la pression dans un match comme celui-ci, parce que c'est juste de l’élimination directe. Si on gagne, on continue. Si on perd, on reste (en Ligue 2). Je pense qu'il faut aussi apprécier ce genre de match, parce qu’on joue dans notre stade, avec nos supporters, 40 000 personnes nous soutiennent.

Pour les joueurs de football, c'est un rêve de jouer ce genre de matchs. Je pense que tout le monde est prêt.

Bien sûr, nous avons un peu de pression. Rodez a aussi un peu de pression. Je pense que c'est normal, c'est du football. Demain, les petits détails seront importants. Si nous ne faisons pas de petits erreurs, si nous nous concentrons plus, nous pourrons battre Rodez."

Une situation qui n'est pas inconnue des Verts face à Rodez

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “Il y a deux ans, le club était dans la même situation, également contre Rodez. Ceux qui y ont participé nous en ont parlé Il nous ont dit qu’ils avaient été en difficulté lors de la première mi-temps et qu’en deuxième, c’était plus facile pour eux (L’ASSE s’était imposé 2-0 grâce à des buts de Cardona puis Mbuku en seconde période).

Cependant ce n'est pas la même situation. Ce ne sont pas les mêmes équipes. Demain sera un match différent."