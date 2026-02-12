Ce week-end, l’ASSE va se déplacer en Bretagne à l’occasion d’un match de la 23ᵉ journée de Ligue 2. À deux jours de la rencontre face à Guingamp, Philippe Montanier a évoqué les différents pépins qui touchent son effectif, en conférence de presse. Voici les mots du coach stéphanois.

Le nouveau coach stéphanois ne pourra toujours pas compter sur Chico Lamba ni sur Mahmoud Jaber face aux Bretons. Les deux joueurs, sortis blessés à Reims le 24 janvier dernier, sont toujours forfaits. Le défenseur portugais semble plus proche d’un retour que son coéquipier israélien. L’ancien joueur d’Arouca a repris les séances individuelles depuis quelques jours.

Chico Lamba a vu Florian Tardieu reprendre l’entraînement en solitaire cette semaine. Blessé au genou la semaine passée, l’ancien Troyen a repris la course ce mardi et a pu retoucher le ballon ce jeudi. L'ancien Sochalien pourrait faire son retour prochainement avec l'ASSE. Cependant, il est peu probable de le voir revenir ce week-end du côté de Roudourou.

João Ferreira va, quant à lui, purger son second et dernier match de suspension. Le latéral ne sera pas de retour lors de la prochaine rencontre puisqu’il s’est blessé à la main après son expulsion face à Boulogne fin janvier. Maxime Bernauer est lui aussi toujours absent. Le numéro six de l'ASSE a fait son retour sur les terrains en individuel après son opération du ménisque il y a quelques semaines.

Touché physiquement, Ebenezer Annan n’a toujours pas fait son retour sur les pelouses de Ligue 2 avec l’ASSE. Revenu dans le groupe depuis plusieurs semaines, le Ghanéen aurait subi une alerte musculaire avec la réserve ce dimanche. Autre joueur gêné physiquement, Paul Eymard était absent le week-end dernier. Le jeune milieu a fait son retour aux séances collectives cette semaine et espère revenir dans le groupe ce samedi.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (coach de l'ASSE) : "Rien de nouveau concernant l'infirmerie ! L’évolution de certains absents va plus vite que prévu à l’heure à laquelle je parle. Maxime Bernauer, Florian Tardieu… On est plutôt positif ! Le premier cité devrait rejouer avant la fin de saison."