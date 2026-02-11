L’ASSE féminine traverse une zone de turbulences. Sébastien Joseph, entraîneur arrivé l’été dernier, est mis à pied à titre conservatoire et pourrait être licencié après des propos jugés inacceptables.

L’information est tombée ce mercredi matin dans le journal l'Equipe. L’entraîneur de l’équipe féminine de l’AS Saint‑Étienne (ASSE) n’a pas dirigé la séance d’entraînement. Le technicien de 46 ans a été mis à pied à titre conservatoire et sera prochainement convoqué à un entretien préalable pouvant déboucher sur un licenciement.

Arrivé en juin 2025 pour lancer un nouveau cycle avec les Vertes, Sébastien Joseph voit son avenir dans le Forez sérieusement s’assombrir. Cette décision n’est pas liée qu'aux résultats sportifs mais à des faits survenus dimanche, après la lourde défaite à Lyon (0‑4).

Des propos tenus après le derby

Selon les informations révélées ce mercredi par l'Equipe, l’entraîneur stéphanois aurait tenu des propos virulents à l’encontre de l’arbitre principale à l’issue de la rencontre au Groupama Stadium. Des mots jugés déplacés et qui ont été consignés dans des rapports officiels.

La direction du club a réagi rapidement en écartant son coach dans l’attente de la procédure disciplinaire. L’intéressé, de son côté, a confirmé sa mise à pied mais n’a pas souhaité détailler les faits. Il entend préparer sa défense avant l’entretien.

Un autre incident verbal impliquant un dirigeant stéphanois après la rencontre a également été mentionné dans les rapports. L’ensemble du dossier doit désormais être étudié par les instances disciplinaires dans les prochains jours.

Une situation sportive délicate avec l'ASSE

Cette affaire intervient dans un contexte compliqué pour l’équipe féminine. Les Vertes occupent actuellement la 11e place de Première Ligue avec neuf points et se trouvent en position de relégable. Sur le terrain, l’écart avec les cadors du championnat reste important, comme l’a encore montré la défaite à Lyon.

En attendant les suites disciplinaires, l’entraînement a été confié à un membre du staff adjoint.

L'AS Saint-Etienne confirme

De son côté l'ASSE confirme l'information : "En raison de ses déclarations envers un officiel à l'issue de la dernière rencontre d'Arkema Première Ligue, l'AS Saint-Étienne a décidé de mettre à pied à titre conservatoire Sébastien Joseph, entraîneur principal de son équipe féminine professionnelle.

Dans l’attente de l’évolution de la procédure disciplinaire, les joueuses de l’équipe féminine professionnelle seront encadrées par Tom Bouvier, entraîneur adjoint depuis l'été dernier. L’ASSE réaffirme son attachement à un football respectueux et sans haine."

