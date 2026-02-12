Retraité des terrains depuis juillet 2019, Franck Tabanou reste un joueur apprécié de l'ASSE des années 2010. Désormais installé en Bretagne, l'ex-latéral gauche s'est confié à Ouest-France. Extraits.

Ben Old sera-t-il le prochain Franck Tabanou de l'ASSE ? Depuis la blessure d'Ebenezer Annan début décembre, le Néo-Zélandais, joueur offensif de métier, occupe le côté gauche de la défense des Verts. D'abord aligné par Eirik Horneland, Old a conservé la confiance de Philippe Montanier face à Montpellier (1-0), samedi dernier. Auteur d'une prestation très solide, le n° 11 Stéphanois commence à trouver de plus en plus d'automatismes avec Zuriko Davitashvili.

"L'ambiance dans le stade, je n'ai pas besoin de faire un dessin..."

De quoi permettre au peuple Vert de faire un parallèle sympathique avec la période où Tabanou faisait le bonheur du côté gauche de l'ASSE. Arrivé dans le Forez en 2013 en provenance de Toulouse, le natif de Thiais (94) évoluait principalement en tant qu'ailier ou milieu gauche lors de sa première saison. Repositionné latéral gauche pour l'exercice 2014-2015, le gaucher reste titulaire indiscutable et se montre particulièrement intéressant balle au pied. S'il rejoint la Premier League et Swansea pour la première partie de la saison suivante, il est reprêté à l'ASSE début 2016, où il récupère sa place sur la gauche de la défense.

Une période particulièrement faste pour les Verts, qui enchaînent les qualifications en Ligue Europa. Les meilleures années de Tabanou. "C'est à Saint-Étienne que je me suis le plus régalé émotionnellement, reconnaît-il dans un entretien à Ouest-France. J'ai connu des soirées européennes dingues pendant mes deux années et demie là-bas, où on jouait le podium à chaque fois. L’ambiance dans le stade, je n’ai pas besoin de faire un dessin… C’était top. J’ai passé de très belles saisons à Toulouse mais Saint-Étienne, c’est à part. J’étais comme chez moi en fait, je connaissais beaucoup de monde et il y avait un lien très fort entre les joueurs. C’est d’ailleurs pour ça que nous avions de bons résultats."

Le souvenir du derby de 2014 remporté par l'ASSE

96 matches disputés avec l'ASSE pour six buts et dix passes décisives. Mais de ces rencontres, dont huit ont été jouées en Ligue Europa, Tabanou retient un moment en particulier. Une soirée historique que les supporters des Verts n'ont eux non plus pas oubliée. "J’ai pas mal de beaux souvenirs… Mais si je dois en retenir un seul, ce serait le derby remporté 3-0 contre Lyon (le 30 novembre 2014), se rappelle le gaucher. Ça faisait 20 ans que Sainté ne les avait pas battus à Geoffroy-Guichard, on avait réalisé un match incroyable. Dans le stade et dans la ville, c’était de la folie."

Désormais installé du côté de Saint-Brieuc, où ses trois enfants jouent au football, l'homme de 37 ans profite du ballon rond simplement. Éducateur adjoint de l'équipe U14 de Saint-Malo se verrait bien passer des diplômes d'entraîneur pour "les aider (les jeunes) à progresser, comme certains éducateurs l’ont fait pour moi."