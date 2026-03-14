Ce samedi (20h), L’ASSE sera à Grenoble pour disputer la 27ᵉ journée de Ligue 2. Avant d’aller défier le GF38 au Stade des Alpes, Zuriko Davitahsvili, était présent devant la presse ce jeudi à la mi-journée. Extraits.

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “ Mes récentes prestations ? Ça aide l'équipe surtout à remporter des victoires et on est sur la bonne voie. Et nous devons continuer, continuer à travailler, individuellement et en équipe. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer en tant qu'équipe surtout, en tant qu'individu aussi, mais le travail d'équipe est important.

Le premier objectif pour moi c'est l'équipe et le deuxième objectif c'est le personnel. Si je marquais davantage ce serait bien pour moi et pour l'équipe. Je ne sais pas exactement combien, peut-être 15 ou 20 buts.

J'essaie de marquer davantage, j'essaie de faire des bonnes passes décisives pour mes coéquipiers et tout le monde sera content."

Davitashvili plus collectif à l'ASSE ?

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “La passe décisive pour Kévin Pedro ? C'était une bonne passe, mais il a bien terminé. Comme un bon attaquant. C'est un bon joueur, il travaille quotidiennement et j'apprécie ses qualités. Il faut qu'il continue son travail individuel et au sein de l'équipe et à mon avis il ne peut que continuer à progresser.

La complémentarité avec Ben OLd ? Au début, c'était difficile. Sa position de départ c'était attaquant et puis il a évolué vers une position d'ailier gauche. Pendant les

entraînements, on a beaucoup parlé de la manière dont on doit travailler sur la défense et aussi sur la terre. Cela nous a aidé à jouer plus facilement. On a vu qu'il était très bon défensivement. Il était aussi très bon en attaque. Ces discussions nous ont beaucoup aidé parce qu'on voit que maintenant il a pas mal évolué aussi bien défensivement qu'en termes d'attaque donc ça contribue en fait à la dynamique d'équipe. Et nous avons une bonne communication et nous devons continuer le même style, le même niveau et améliorer les choses que nous devons améliorer."