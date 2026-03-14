Jessy Benet, cadre du GF38, s'est exprimé en conférence de presse. L'occasion d'aborder la rencontre et les retrouvailles particulières avec Brice Maubleu, gardien de l'ASSE.

Jessy Benet (GF38) : "Recevoir l'ASSE ? C'est un peu le rendez-vous d'année. On le sent même sur les réseaux. On voit qu'il va y avoir du monde au stade, que le match est attendu par nos supporters, par les gens qui sont de grands noms mais qui supportent aussi Saint-Etienne. On sait que ça va être un beau match et une belle fête en espérant renouer avec la victoire. C'est des matchs que tout le monde aime jouer et veut jouer. J'espère qu'on va être prêts. On va montrer qu'on peut être au niveau, même contre ce genre d'équipe.

Plus facile à préparer ? Il y a quelque chose en plus. Il y a une petite excitation en plus, mais l'excitation, faut pas non plus que ça nous tire trop d'énergie, on va dire, et qu'on reste quand même calme."

Une attaque grenobloise en difficulté

Jessy Benet (GF38) : "On a du mal dans les 30 derniers mètres. On manque de justesse, on a du mal à amener du monde. On n'arrive pas trop mal à ressortir le ballon. Mais après, on a du mal offensivement à faire vraiment mal, à combiner, à donner le bon ballon, à se déplacer correctement. Il y a un manque presque de joie, des fois un petit peu de folie, se lâcher un petit peu là-dessus.

C'est sur ce genre de match qu'on peut faire quelque chose. Il y aura peut-être du monde qui sera là pour les Verts, mais c'est à nous, si on arrive peut-être à emmener aussi le public derrière nous et qu'on montre qu'on peut faire de très belles choses offensivement."

Match dans le match Benet - Maubleu (ASSE)

Jessy Benet (GF38) : "Retrouver Brice Maubleu aujourd'hui à l'ASSE ? Je suis content pour lui qu'il puisse enfin jouer aussi avec Saint-Etienne. En plus comme par hasard à Grenoble donc je pense que c'est une belle chose pour lui. Par contre je suis désolé pour lui mais si on peut l'enfoncer, on l'enfoncera (rires).

En cas de penalty ? Je m'attendais à cette question. Il m'a envoyé un message aussi. On s'est un petit peu taquiné là-dessus mais pas de pression là-dessus. Il me connaît, je le connais aussi. C'est plus psychologique que technique j'ai l'impression."

Source Sports Média