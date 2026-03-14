Ce jeudi à la mi-journée, Philippe Montanier (ASSE) s'est présenté devant les médias pour évoquer la rencontre contre le GF38 de ce samedi 20h. Voici ses mots.

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "Il y a une question qui est beaucoup revenue chez les supporters : celle de savoir qui sera capitaine, depuis l’annonce de l’absence de Larsonneur. Est-ce que vous, vous avez déjà décidé ? Oui, mais je ne l’ai pas encore dit aux joueurs, donc j’irai voir l’intéressé. Mais j’ai décidé."

Un mot sur Grenoble ? "Ce ne sera pas facile parce que, je crois qu’à part leur dernier match contre Rodez, ils restaient sur six matchs invaincus. C’est une équipe qui n’a encaissé que deux buts sur les cinq derniers matchs. Donc on voit que ça va être assez compliqué à l’extérieur. On sait aussi que Saint-Étienne, c’est un match de gala, donc les joueurs grenoblois vont certainement se sublimer, se surpasser. On va donc encore voir un match très difficile. Et nous, si on n’est pas à notre meilleur niveau, avec la même intensité de jeu, le même investissement défensif et offensif, ce sera compliqué de faire un résultat. Par contre, si on arrive à maintenir nos standards, on peut espérer faire un bon résultat là-bas."

"Maintenant, il faut qu’on soit encore meilleurs dans nos duels, meilleurs dans la maîtrise collective, sur nos sorties de balle, sur le jeu combiné dans le dernier tiers offensif." (Montanier avant GF38-ASSE)

S’appuyer sur le match contre le Red Star ? "Déjà, il y a l’intensité de jeu, parce que j’ai trouvé que c’était un match âprement disputé. Le Red Star était très athlétique, avec beaucoup d’impact, et on a vu qu’on était à la hauteur de ce côté-là, qu’on en était capables aussi. Le Red Star était la meilleure équipe à l’extérieur du championnat. Donc c’était quand même un adversaire solide. Gagner ce match contre un tel adversaire montre aussi qu’on est un peu plus consistants. Maintenant, il faut qu’on soit encore meilleurs dans nos duels, meilleurs dans la maîtrise collective, sur nos sorties de balle, sur le jeu combiné dans le dernier tiers offensif. Voilà les points d’amélioration. On espère qu’à chaque fois on progresse, qu’on progresse à chaque sortie."

Les relances de balle, un sujet avec les buts en Ligue des champions ? "Oui, de toute façon, c’est toujours un équilibre à trouver entre prise de risque et bénéfice. Les sorties de balle depuis derrière sont intéressantes : ça permet parfois d’attirer l’adversaire et de se projeter vers l’avant. Et puis parfois ce n’est pas possible. C’est aussi aux joueurs — c’est la consigne — de dire que, des fois, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Par contre, il faut tout faire pour que ça puisse se faire. Après, ce sont les joueurs qui doivent décider sur le terrain s’ils trouvent que c’est trop risqué ou pas. On a quand même quelques solutions de recours lorsqu’on ne peut pas le faire."

Les joueurs doivent donc trancher et gérer ça ? "Oui, ils sont assez clairvoyants. Ce sont aussi des choses qu’on travaille à l’entraînement : on fait tout pour jouer, et puis parfois, quand on ne peut pas jouer, on doit trouver une autre solution."