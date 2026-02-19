Ce samedi soir, l’ASSE va défier Laval pour le compte de la 24ᵉ journée de Ligue 2 au Stade Geoffroy Guichard. Ce jeudi à la mi-journée, Philippe Montanier s’est présenté en conférence de presse. Le coach des Verts à été questionné sur les différentes absences et retours potentiels pour cette affiche. Voici ses mots.

Sur les pelouses de l’Étrat, Philippe Montanier a pu voir plusieurs absents reprendre progressivement l’entraînement. Florian Tardieu, absent depuis le début du mois, a rapidement repris les séances individuelles puis collectives et se rapproche progressivement d’un retour avec l’ASSE.

Ce qui est également le cas de Chico Lamba. Le Portugais, absent du groupe depuis près d’un mois, a récemment repris la course puis le travail avec ballon. Contrairement à l’ex troyen, le défenseur stéphanois devra potentiellement patienter davantage pour retrouver la compétition. Le 24 janvier dernier, Chico Lamba avait rechuté lors de son second match après son retour d’une longue absence de trois mois.

S’il n’est plus suspendu, Joao Ferreira ne fera pas son retour dans le groupe de l'ASSE ce samedi. Le latéral s'est blessé à la main et devrait encore manquer plusieurs semaines de compétition.

Nadir El Jamali s’est rajouté à la liste des absents avant le déplacement à Guingamp, le week-end dernier. Le joueur formé au club était touché physiquement et espère faire son retour rapidement avec le groupe.

Enfin, Maxime Bernauer, a débuté sa réathlétisation, mais devra encore patienter pour faire son retour. Le défenseur espère rejouer avant la fin de saison. Mahmoud Jaber de son côté, n’a toujours pas effectué son retour en individuel et semble encore loin d’un retour à la compétition avec l’ASSE.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Entraîneur de l'ASSE) : "Nadir El Jamali a un problème au genou et va passer des examens, tandis que Djylian N’Guessan a rencontré un souci musculaire à Guingamp. Pour les blessés de plus longue date : Maxime Bernauer a repris le terrain, tout comme Chico Lamba de retour en individuel. Pas encore sur la pelouse, Mahmoud Jaber avance bien en salle. Florian Tardieu a lui repris avec le groupe !"