Ligue 2 : Le Mans FC frappe fort avec l’arrivée de Thibaut Courtois dans un projet ambitieux porté par le fonds brésilien Outfield. Un signal fort envoyé à tous les prétendants à la montée.

Le Mans FC ne veut plus jouer les seconds rôles. Actuellement 5e du championnat et toujours en course pour la montée, le club sarthois vient de franchir un cap. Six mois après son entrée au capital, le fonds brésilien Outfield s’apprête à devenir actionnaire majoritaire. Dans le même temps, un nom prestigieux du football mondial rejoint l’aventure : Thibaut Courtois.

Le gardien du Real Madrid et de la Belgique investit via sa société NxtPlay. Un renfort de poids dans un projet qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Thierry Gomez, président du club, conserve son poste et reste actionnaire. La stabilité institutionnelle est préservée. Mais le message est clair : Le Mans veut accélérer.

Ligue 2 : Outfield prend la main, Courtois arrive

L’arrivée d’Outfield au capital, l’été dernier, avait déjà marqué un tournant. Le fonds brésilien passe désormais à l’étape supérieure en devenant majoritaire. L’objectif est assumé : structurer le club pour viser durablement le haut du tableau.

Sportivement, l’ambition est nette. Se maintenir dans le Top 5 cette saison et, à moyen terme, retrouver la Ligue 1. Un discours qui tranche avec la prudence habituelle en Ligue 2.

Mais le projet ne s’arrête pas au terrain. Les nouveaux propriétaires veulent racheter le centre d’entraînement de la Pincenardière à la ville du Mans. Des investissements de plusieurs millions d’euros sont annoncés pour moderniser les infrastructures.

Autre dossier stratégique : la relance du centre de formation. Fermé depuis plus de dix ans, il pourrait rouvrir dès la saison prochaine. Le club travaille depuis des mois avec la DTN et la DNCG pour finaliser le projet. Un levier essentiel pour bâtir sur la durée.

Un projet qui attire les stars

Le Mans n’en est pas à son premier coup d’éclat. L’été dernier, Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen avaient déjà rejoint le tour de table en tant qu’investisseurs.

L’arrivée de Thibaut Courtois renforce encore la crédibilité du projet. Le portier belge, l’un des meilleurs à son poste en Europe, s’implique via NxtPlay, la société qu’il a cofondée. Un investissement stratégique, mais aussi symbolique.

Ce casting international donne une autre dimension au club sarthois. Il traduit une volonté claire : associer image, performance et développement économique.

En interne, des changements sont attendus. Une nouvelle organisation pourrait voir le jour pour accompagner la montée en puissance du projet. Mais l’essentiel est ailleurs.

Le Mans FC envoie un message fort à tous ses concurrents en Ligue 2. Alors que la bataille pour la montée s’annonce serrée, le club sarthois vient de réaliser un énorme coup en coulisses. Et dans ce championnat où chaque détail compte, cette nouvelle dynamique pourrait peser lourd dans la course à la Ligue 1.

