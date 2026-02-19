L’ASSE prépare Laval avec quatre jeunes du centre de formation intégrés au groupe professionnel. Une séance observée ce mercredi à L’Etrat qui confirme la volonté de Philippe Montanier de s’appuyer sur la jeunesse stéphanoise.

Ce mercredi matin, les Verts se sont entraînés au Centre sportif Robert-Herbin de L’Etrat. Objectif : préparer la réception de Laval samedi à 20h. Une opposition attendue qui doit permettre à l’ASSE de poursuivre sa montée en puissance.

Mais au-delà du travail tactique, un élément a attiré l’attention. Quatre nouveaux visages ont participé à la séance avec le groupe professionnel. Une intégration symbolique mais forte, dans un contexte où le club mise sur sa formation.

À noter également que les joueurs présents hier à Marseille n’étaient pas de la séance. Parmi eux : Ebenezer Annan, Aboubaka Soumahoro ou encore Jules Mouton. Une gestion logique des temps de jeu. Des promotions qui ont donc été favorisées par les absences des joueurs cités ci-dessus.

ASSE : Kasia et Vibert, génération 2009 en lumière

Parmi les jeunes intégrés, deux éléments nés en 2009.

Nathan Kasia (portrait ici), défenseur central international français U17 (4 sélections), poursuit son ascension. Il a disputé son premier match de la saison avec la réserve samedi à Auxerre. Solide dans les duels, mature dans son placement, il incarne l’avenir défensif stéphanois.

À ses côtés, Tidiane Vibert. L’ailier international français (1 sélection) a marqué les esprits le week-end dernier en U19 National. À l’issue de la rencontre face à Monaco, l’entraîneur monégasque l’a désigné meilleur joueur stéphanois. Un signal fort.

Vitesse, percussion, capacité à éliminer : Vibert confirme son potentiel. Sa présence avec les pros montre que le staff surveille de près sa progression.

Lengue et Baalal complètent le groupe professionnel

Maxime Lengue, latéral gauche né en 2008, a lui aussi participé à la séance. Évoluant avec les U19 Nationaux, il continue d’engranger de l’expérience. Son profil moderne, capable d’apporter offensivement, plaît en interne.

Enfin, Adam Baalal était présent. Le milieu marocain, arrivé durant le mercato hivernal, n’était pas encore qualifié pour la rencontre de la réserve face à l’OM en Challenge Espoirs ce mardi. Cette séance avec les professionnels lui permet d’accélérer son intégration.

Cette ouverture vers les jeunes n’est pas anodine. Philippe Montanier observe, teste, prépare l’avenir. Dans une fin de saison exigeante, chaque solution compte.

Le message est clair : à L’Etrat, la formation reste un pilier du projet stéphanois. Et ces quatre noms pourraient bien revenir plus vite que prévu dans l’actualité des Verts.

L’information importante ? Quatre joueurs de 2008 et 2009 étaient avec les pros ce mercredi. Un signal fort envoyé par le staff avant Laval.