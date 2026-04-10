Les comptes des clubs de Ligue 2 livrent deux enseignements forts : des écarts importants de masse salariale… et des résultats nets souvent fragiles. Décryptage d’un modèle économique tendu.

Cette semaine, la DNCG a livré ses données financières et une tendance claire se dégage : en Ligue 2, dépenser plus ne garantit rien. Entre masses salariales élevées et résultats déficitaires, certains clubs avancent sur une ligne de crête.

Le Paris FC domine largement le classement des masses salariales avec plus de 31 millions d’euros, devant Lorient et Troyes. Un trio qui confirme que les ambitions sportives passent souvent par un investissement conséquent suite au rachat de la famille Arnault.

Mais derrière, l’écart se creuse rapidement. Metz, Caen ou Clermont restent dans une zone intermédiaire, quand la majorité des clubs évolue sous la barre des 10 millions d’euros. Dunkerque, Bastia ou Grenoble illustrent cette gestion bien plus prudente. En adéquation avec leurs recettes.

Ligue 2 : dépenser beaucoup ne protège pas des pertes

Le deuxième classement, celui des résultats nets, apporte un éclairage intéressant. Peu de clubs parviennent à dégager des bénéfices en Ligue 2. Guingamp, Reims, Dunkerque ou Pau affichent un léger excédent, mais la majorité est dans le rouge.

Certaines situations interpellent particulièrement. Troyes affiche plus de 11 millions d’euros de pertes, tandis que Clermont dépasse les 6 millions. Mais au-delà du chiffre brut, c’est la structure des dépenses qui questionne.

À Clermont, par exemple, plus de 3 millions d’euros ont été versés en “management fees” à la société du propriétaire sur la saison 2024/2025 selon Romain Molina. Un montant qui représente plus de 25% des recettes du club. À titre de comparaison, ce type de frais reste bien inférieur dans d’autres structures professionnelles. De quoi questionner...

Ces éléments interrogent sur la répartition des charges, d’autant que le club affichait près de 16,5 millions d’euros de pertes avant même les opérations de transferts.

Des modèles économiques qui questionnent

Même constat du côté de Reims. Le club affiche un résultat net positif… mais seulement après transferts. Avant ces opérations, les pertes atteignaient près de 62 millions d’euros ! Un gouffre incroyable pour une équipe relégué en Ligue 2.

Dans le détail, certaines lignes de dépenses interpellent : 34 millions d’euros d’autres charges et 8 millions de commissions d’agents. Des montants qui illustrent la dépendance croissante aux ventes de joueurs pour équilibrer les comptes.

Ce modèle, largement répandu, pose une question centrale : combien de clubs peuvent survivre sans réaliser de plus-values sur le marché des transferts ?

Au final, ces deux classements montrent une Ligue 2 à deux vitesses. D’un côté, des clubs qui investissent fortement pour monter car disposent de propriétaires ou d'actifs à vendre. De l’autre, des structures plus prudentes, qui cherchent à limiter les risques.

Mais une constante demeure : la solidité financière passe avant tout par la maîtrise des charges et la capacité à générer des revenus durables. Car en Ligue 2, plus que jamais, l’équilibre reste fragile. Et c'est d'autant plus le cas aujourd'hui après la chute des droits TV. Une catastrophe pour les clubs de Ligue 2 qui se partagent des miettes.

Classement des masses salariales (Ligue 2 - 2024/2025)

Paris FC : 31,563 M€ FC Lorient : 26,352 M€ Troyes : 22,290 M€ Metz : 19,976 M€ Caen : 15,758 M€ Clermont : 12,713 M€ Guingamp : 10,240 M€ Red Star : 9,865 M€ Amiens : 9,412 M€ Dunkerque : 8,256 M€ Bastia : 8,065 M€ Grenoble : 7,787 M€ Laval : 7,364 M€ Pau : 5,956 M€ Annecy : 5,705 M€ Rodez : 5,397 M€

ASSE (Ligue 1) : 38,6 M€

Classement des résultat net des clubs (Ligue 2 - 2024/2025)

Guingamp : +0,695 M€ Reims : +0,432 M€ Dunkerque : +0,177 M€ Pau : +0,177 M€ Rodez : -0,083 M€ Bastia : -0,596 M€ Laval : -0,977 M€ Annecy : -1,262 M€ Amiens : -1,436 M€ Grenoble : -3,615 M€ Montpellier : -3,764 M€ Clermont : -6,721 M€ Red Star : -8,593 M€ Troyes : -11,205 M€ Saint-Étienne : -29,061 M€

Les comptes du Mans, Nancy et Boulogne ne sont pas communiqués.

Source : DNCG