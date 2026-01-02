Ce samedi, l’ASSE va se déplacer au Mans pour son premier match de l’année 2026, comptant pour la 18ème journée de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse à la veille de la rencontre. Ce vendredi, l'entraîneur norvégien a été questionné sur l'état de ses troupes après quelques jours de trêve. Voici ses mots.

Avant la rencontre face à Nice, Eirik Horneland avait annoncé plusieurs absents et espérait plusieurs retours pour dans son effectif pour débuter 2026.

L’ASSE devra toutefois toujours se passer de Joshua Duffus, Joao Ferreira, et Ebenezer Annan. Les 3 joueurs ont retrouvé les pelouses du Centre Sportif Robert Herbin en début de semaine, mais n’ont pas encore pu reprendre avec le groupe. Eirik Horneland avait annoncé une absence qui pourrait durer jusqu'à la fin du mois de janvier pour son attaquant Jamaïcain. Augustine Boakye et Mhamoud Jaber manqueront aussi à l'appel. Les deux joueurs sont suspendus pour ce déplacement.

Ce qui est le cas pour Chico Lamba, Aïmen Moueffek et Irvin Cardona. Si le Portugais revient d’une longue période d’absence et pourrait patienter pour revenir, Le milieu marocain et l’ailier Maltais devraient postuler pour voyager dans la Sarthe ce samedi.

Eirik Horneland est également privé de Dylan Batubinsika. Le défenseur formé au PSG est actuellement au Maroc pour y disputer la CAN avec le Congo. Sa sélection prendra part aux huitièmes de finale qui débuteront ce week-end.

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland : "Jaber et Boakye seront suspendus pour cette rencontre. Ferreira, Annan, Bernauer et Duffus restent incertains et manquent encore de rythme. Moueffek et Lamba peuvent en revanche prétendre à une place dans le groupe. Djylian N’Guessan est opérationnel. Touché après le match face à Nice, Bernauer a de nouveau ressenti une gêne au genou, le même que précédemment. Le staff évalue actuellement les options possibles le concernant."