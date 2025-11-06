À l’approche de la rencontre au sommet face à Troyes, ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à se déplacer pour la seconde fois consécutive en championnat. Avant de se déplacer dans l’Aube, Eirik Horneland a abordé ce match de la 14ᵉ journée de Ligue 2 en conférence de presse. Horneland va encore devoir composer...

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Lassana Traoré a fait son premier entraînement avec le groupe aujourd'hui (jeudi). À partir de maintenant, il s'entraînera avec le groupe professionnel. Pour les autres joueurs, Maxime Bernauer passera une IRM ce jeudi. Il y a un risque qu'il soit forfait pour la prochaine rencontre. C'est aussi le cas de João Ferreira qui sera forfait pour ce match. Chico Lamba continue son travail pour revenir. D'un point de vue physique, l'équipe a répondu présent cette semaine. Sur le plan mental, on a essayé de remettre les têtes à l'endroit. On va voir samedi quelle réponse on va donner sur le terrain."



Boakye de retour. Bernauer Ferreira absents ?

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Pour Max Bernauer, il s'agit d'une douleur au genou. Il s'est entraîné normalement depuis le début de la semaine. Mais mercredi, après la séance, il a ressenti une petite gêne. Donc voilà, on va passer cet examen-là. Et concernant Joao, il a reçu un coup hier à l'entraînement. Il a dû être recousu. La zone est plutôt gonflée et douloureuse. Et ce match arrive un petit peu trop vite pour qu'il soit apte.

Boakye est de retour. Il s'entraîne depuis mardi. Gadegbeklu s'entraîne sans aucune restriction avec le groupe professionnel."

La défaite frustrante de l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Face au Red Star, c'était un match frustrant, avec des émotions, un peu de colère aussi. Et voilà, c'est ce que j'ai fait sur la journée du dimanche, sur ce voyage retour à Saint-Etienne. Ensuite, lundi, on a été off. C'était une bonne chose pour nous. Ça nous a permis de repenser à cette rencontre."

Horneland assume ses responsabilité

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Nous devons être responsables. Je suis responsable. Les joueurs ont une grande responsabilité. Nous devons résoudre nos problèmes. Nous devons faire mieux collectivement et individuellement. Personne ne peut se cacher. Ni moi, ni les joueurs. Dans son entièreté aussi, il faut vraiment se mettre à la hauteur de ce qui nous attend et que tout le monde soit conscient et responsable de cette situation."

Le coach met les points sur les i à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Vu le poste que j'occupe, je suis le premier à devoir répondre de ces prestations. C'est évidemment plus difficile quand vous êtes sur cette série de mauvais résultats. Mais je ne me cacherai pas. Je vais prendre mes responsabilités et aussi faire en sorte que tous ceux qui sont autour de moi et qui dépendent de moi prennent ces responsabilités.

Vous m'avez demandé si j'avais parlé aux dirigeants. Ce n'est pas mon sujet du moment. Ma responsabilité, c'est d'arriver à attirer le meilleur de cette équipe. Ils le savent. Et je vais rester concentré sur cette tâche. C'est ce que je m'efforce de faire depuis que je suis arrivé. C'est ce que je fais chaque jour, du matin jusqu'au soir. On va voir si on va arriver à livrer une meilleure prestation devant une très bonne équipe de Troyes ce week-end."

Source : Conférence de presse