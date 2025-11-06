L'ASSE affronte le leader de la ligue 2 ce week-end. C'est à Troyes que les hommes d'Eirik Horneland se déplacent pour y affronter l'ESTAC. Avant cette rencontre, Joshua Duffus, l'attaquant stéphanois, s'est présenté en conférence de presse pour y évoquer la rencontre devant la presse. Extraits.

Joshua Duffus (ASSE) : "Ça se passe plutôt bien pour moi. Évidemment, je découvre un nouveau pays, je suis aussi un jeune joueur, donc ça peut être parfois compliqué, cette partie de découverte. Mais je trouve que je me suis plutôt bien adapté à ce pays, à ce nouvel environnement, et j'ai été bien aidé par l'équipe, que ce soit les coéquipiers ou le staff."

"Ce n'était pas vraiment un choix"

Joshua Duffus (ASSE) : "Ce n'était pas spécialement une volonté de partir de mon pays, mais j'étais plutôt prêt à sortir de ma zone de confort pour progresser. On sait que c'est souvent quelque chose qui aide les jeunes joueurs à franchir un nouveau palier. Donc ce n'était pas vraiment un choix. Mais en tout cas ce n'était pas du tout un problème de découvrir un nouveau pays et je suis là pour progresser. C'est quelque chose qui m'intéresse et c'est une bonne manière pour moi d'y arriver."

Une bonne relation entre Horneland et Duffus à l'ASSE ?

Joshua Duffus (ASSE) : "Effectivement, il y a une grosse compétition en attaque et c'est quelque chose qui me motive. Il faut aussi savoir montrer de la patience pendant ces moments-là. Je suis un joueur qui est en train de jouer sa première saison en tant que professionnel. Du moment que je suis dans cette équipe, je suis content. Et je vais essayer de gagner le plus de temps possible pour faire mes preuves."

Joshua Duffus (ASSE) : "L'impression que le coach m'a aidé à être mentalement fort, parce qu'en tant que jeune joueur, tu veux jouer. Ça peut être frustrant de ne pas jouer. Mais en même temps, tu dois être patient. Quand il me donne la chance, je dois le prendre. Il m'a aidé à être mentalement fort."