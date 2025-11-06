Malgré son manque d'efficacité, Lucas Stassin reste l'un des joueurs les plus malchanceux de Ligue 2, avec trois tirs sur les montants depuis le début de saison.

Recruté pour dynamiser l’attaque de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin avait tout pour devenir un homme fort de la saison. Talentueux et capable de jouer dos au but comme en profondeur, l’ancien d’Anderlecht avait séduit la saison dernière. De quoi être optimiste avant d'entamer une seconde saison à l'étage inférieur. Mais depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant traverse une passe délicate.

L’attaquant belge dans le dur

Aligné régulièrement en début de saison, Stassin semble peu à peu perdre la confiance d'Eirik Horneland, qui l’a laissé sur le banc au départ des deux dernières rencontres face à Pau et au Red Star. Une décision qui pourrait être interprétée comme un électrochoc voulu par le coach stéphanois pour relancer un joueur en perte de vitesse.

Les supporters, eux, commencent à s’impatienter. Entre manque de réalisme et implication jugée insuffisante, les critiques se font plus nombreuses sur les réseaux sociaux.

Lucas Stassin, co-roi des poteaux de Ligue 2

Le site Ligue1.com a récemment mis en lumière une donnée passé sous les radar : Lucas Stassin fait partie des joueurs ayant le plus touché les montants en Ligue 2 cette saison. Avec trois tirs ayant heurté les poteaux ou la barre, il partage ce triste record avec le Troyen Jaurès Assoumou.

Cette statistique témoigne aussi d'une certaine malchance qui accompagne le Belge. Stassin va devoir se refaire une santé. Quoi d'autre que marquer pour retrouver le sourire ?

Quelle suite pour Stassin avec l’ASSE ?

Alors que la saison bat son plein et que les Verts espèrent se maintenir dans le haut du classement, la question de l’avenir immédiat de Lucas Stassin reste en suspens. Restera-t-il hors du onze ? Retrouvera-t-il la confiance et l'efficacité du début de saison ?

Avec une trêve et un mercato qui approche

Source : Ligue1.com