À l’approche de la réception du Pau FC, ce mardi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) est en plein dans une semaine capitale à 3 rencontres, lors des prochains jours, les Verts vont disputer 2 matchs face à des équipes du haut de tableau. En conférence de presse, Eirik Horneland a abordé ce match de la 12ᵉ journée de Ligue 2.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Maxime Bernauer est de retour de suspension. Igor Miladinovic, manquera au moins la prochaine rencontre. Nous aurons aussi le forfait d'Augustine Baokye, qui a rencontré Un souci aux genoux pendant le match contre Annecy. En dehors de ça, vous savez que Chico Lamba et Lassana Traoré sont toujours en soins et travaillent pour revenir.

Luan Gadegbeku a joué 60 minutes contre Lyon. Il a joué avec l'équipe réserve une bonne partie de la rencontre contre Lyon. Il y a des chances pour qu'il soit candidat au groupe demain. Augustine Boakye s'est entraîné de manière, mais il avait cette douleur aux genoux. Donc, on va prendre la décision cet après-midi avec le staff médical."

Bernauer, un retour qui tombe à pic pour l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Maxime Bernauer est un joueur important pour nous. Il a fait de très bonnes prestations en tant qu'arrière-gauche et en tant qu'arrière-droite. C'est une bonne chose qu'il soit de retour de suspension, car pendant son absence, il nous a manqué, surtout avec le forfait de Chico Lamba. C'est une très bonne chose pour nous de pouvoir l'avoir et de compter sur lui pour la prochaine composition d'équipe.

On va voir comment on va gérer cette semaine à trois matchs. On n'est pas du tout satisfait de notre dernière rencontre à Annecy. On a eu des vrais sujets à gérer sur nos quatre derniers matchs. On a enregistré 3 défaites sur ces 4 rencontres. Ce n'est pas acceptable. On va voir si, avec la prochaine composition, on va envoyer un message fort et clair ou si on va reconduire les mêmes hommes."

Horneland veut plus d'efforts

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Quand on perd trois matchs sur les quatre précédents avec le talent qu'il y a dans cette équipe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. C'est certainement de l'implication, l'attitude forte que doivent envoyer les joueurs, le langage corporel et la manière de travailler dur dans les moments difficiles.

Je ne pointe personne du doigt. Je suis aussi concerné par cette remise en question qui doit intervenir. C'est vraiment un effort collectif qu'on doit tous faire et on a tous besoin de faire plus et on doit tous attendre plus de chacun dans ce groupe.e

Horneland (ASSE) aime la pression

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Une pression du résultat ? Je ressens la pression tous les jours. C'est une partie de mon travail. Mais je suis quelqu'un de calme dans la pression. Ça ne m'affecte pas. Je ressens la pression, j'ai besoin de la pression. J'ai besoin de la sentir de l'extérieur pour aussi me pousser vers, pour être meilleur.

La pression sur ce match n'est pas due à la présence de Larry Tanenbaum, elle est surtout due à nos dernières performances, à nos dernières prestations qui ont été loin du compte. La pression est vraiment sur le résultat, peu importe qui est au stade. C'est une très bonne chose que Larry soit présent cette semaine. C'est son club, c'est important."

Des Verts revanchards face à Pau ?

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Ce match, j'ai envie qu'on l'aborde de manière revancharde. Et pour être dans cet état d'esprit de revanche, il faut la bonne attitude, la bonne énergie. Il faut qu'on débute la rencontre avec ces deux éléments. Depuis que je suis dans le football, je n'ai jamais vu une équipe réussir un match sans mettre ces deux ingrédients. J'espère que c'est comme ça qu'on l'abordera demain.

Ce sera un match difficile. Pau a été le meilleur équipe de Ligue 2 jusqu'à présent cette saison. Ils méritent d'être là où ils sont. Ils ont fait une excellente performance. C'est une équipe bien organisée. Elle a du rythme, elle a de la qualité sur le ballon, elle a de la qualité sans ballon. C'est un challenge pour nous. Mais nous sommes vraiment enthousiastes. Nous voulons montrer que nous pouvons être bien meilleurs que ce que nous avons montré récemment."