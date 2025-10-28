L’ASSE vient de signer sa 3ᵉ défaite de la saison en Ligue 2 à Annecy, et vient d’enchaîner un second revers consécutif. Les Verts ont été sèchement battus en Haute-Savoie et doivent très vite rebondir à Geoffroy Guichard ce mardi. Voici les 11 joueurs qui devraient débuter ce soir face au Pau FC.

Le Chaudron attend une réaction rapide la part des hommes d’Eirik Horneland. À domicile, les stéphanois restent sur 2 défaites 3-2 et doivent prendre des points face à Pau pour reprendre une place sur le podium. La défaite à Annecy est très mal passée du côté des supporters stéphanois qui l’ont fait savoir aux joueurs à l’issue de la rencontre. Les 3 matchs qui attendent l’ASSE s’annoncent déterminants. 4ᵉ depuis samedi soir, les Verts s’apprêtent à affronter les 3 seules équipes qui les devancent avant le coup d’envoi de cette 12ᵉ journée.

Un retour en défense pour l’ASSE

Eirik Horneland doit faire avec de nouveaux pépins, 72h après le déplacement à Annecy. Igor Miladinovic a logiquement été expulsé en début de partie et sera suspendu face à Pau ce mardi. Le milieu serbe doit attendre la prochaine réunion de la commission de discipline pour connaitre la durée de sa sanction.



Le norvégien a également évoqué un problème au genou pour Augustine Boakye, hier en conférence de presse. Le ghanéen figure bel et bien dans le groupe stéphanois. Djylian N’Guessan est toujours absent du groupe stéphanois depuis son retour de sélection. Luan Gadegbeku a repris du temps de jeu en réserve et est de retour avec les pros ce mardi. Le jeune stéphanois remplace numériquement Igor Miladinovic au sein de l’effectif de l’ASSE.

En défense, Eirik Horneland récupère Maxime Bernauer après 3 matchs de suspension. L’entraîneur de l’ASSE doit toujours faire son équipe sans Chico Lamba, qui s’est blessé au début du mois. L’ancien joueur d’Arouca a été opéré durant la trêve internationale. Le défenseur central portugais ne sera pas de retour avant plusieurs échéances.

Bernauer de retour dans le onze

La soirée à Annecy a tourné au cauchemar pour Gautier Larsonneur. Avec 4 buts encaissés samedi, le portier en est déjà à 17 en 11 matchs cette saison. Face à Pau, le gardien sera à nouveau titulaire et capitaine des stéphanois. Avec 10 buts encaissés lors des 4 dernières journées, le portier breton espère stopper l’hémorragie dès ce soir.

En défense, Joao Ferreira devrait à nouveau être titularisé à droite. Le portugais a été grandement en difficulté face à Annecy et semble l’être depuis plusieurs journées. Son coéquipier, Dylan Batubinsika n’a pas rassuré non plus. De retour dans l’effectif stéphanois ce week-end, le congolais devrait laisser sa place de titulaire à Maxime Bernauer. Le défenseur formé à Rennes devrait retrouver le XI après ses 3 matchs de suspension.

Il devrait être associé à Mickaël Nadé pour la première fois de la saison dans l‘axe de la défense stéphanoise. À gauche, Ebenezer Annan devrait une nouvelle fois débuter.

Moueffek retrouve sa place dans le XI

Eirik Horneland devrait reconduire Mahmoud Jaber en sentinelle. L’internationnal israélien devrait à nouveau être accompagné de Florian Tardieu dans l’entre jeu stéphanois A Annecy, les 2 oueurs ont formé un duo au milieu après l’expulsion d’Igor Miladinovic. Le coach norvégien avait décidé de ne pas faire de changements malgré l’expulsion d’un de ses milieux.

Pour remplacer le serbe, titulaire pour la 3ᵉ fois consécutive samedi soir, Aïmen Moueffek devrait être le choix d’Eirik Horneland. Après un bon début de saison, le marocain s’est blessé fin aout avant de revenir dans le groupe, 3 journées plus tard. Le milieu stéphanois n’a pas eu l’opportunité de retrouver durablement sa place dans le XI depuis son retour de blessure. Avec la suspension d’Igor Miladinovic pour une durée encore inconnue, Aïmen Moueffek à l’occasion de retrouver sa forme du début de saison.

L’ASSE contrainte à un changement offensif

L’ASSE est à la peine sur le plan offensif depuis plusieurs journées. Excepté Zuriko Davitashvili à Montpellier, les offensifs stéphanois ne font plus de différences depuis quelques semaines. Possédant pourtant de nombreuses solutions en attaque, les Verts n’arrivent plus à se montrer efficaces malgré une domination territoriale. En grande forme en début de saison, Augustine Boakye semble s’éteindre à petit feu dans un rôle d’ailier droit qui ne paraît pas être le sien. Touché au genou, le ghanéen devrait être remplacé par Irvin Cardona ce soir.

Autre joueur qui est bien redescendu en régime ces dernières semaines, Lucas Stassin n’a plus marqué en Vert depuis le 23 septembre. Joueur du mois précédent en Ligue 2, le Belge n’a pas su confirmer son retour en forme ces dernières semaines. Au vu des ambitions, les attentes envers l’ancien de Westerloo sont élevées et l’ASSE a besoin d’avoir un 9 décisif. Lucas Stassin devrait débuter ce soir face à Pau avec pour objectif de retrouver son efficacité de septembre.

Il avait annoncé être enfin à 100% à l’issue de la trêve internationale, il y a 10 jours. Zuriko Davitashvili n’a pas confirmé son joli doublé à Montpellier depuis ses mots en conférence de presse avant la réception du Mans. Le géorgien réalise un début de saison à l’image de sa carrière dans le foot français. L’ancien bordelais est capable d’illuminer une rencontre à lui tout seul avant de voir cette même lumière être éteinte la semaine suivante. Une irrégularité qui fait tache dans une attaque qui devrait davantage briller en Ligue 2.