Ce samedi soir, l’ASSE va recevoir Nancy lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts souhaitent maintenir leur place sur le podium, et pourquoi pas prendre la tête du championnat en fonction des différents résultats du week-end. Avant ce match, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Extraits

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Lucas Stassin est forfait pour ce match. Il a eu un petit souci au mollet après son match contre l’Autriche avec la sélection nationale Espoirs. Joshua Dufus est toujours en réathlétisation après le match contre Troyes. Lassana Traoré a eu un petit souci lors de sa reprise et sera absent pour ce match. Chico est toujours indisponible. Max et João feront le match s’ils sont prêts et disponibles.

Boakye tient la corde

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je vois deux possibilités pour composer notre attaque : avec Augustine Boakye, qui a déjà joué ce rôle en début de saison quand les autres attaquants n’étaient pas disponibles, et avec Djylian Nguessan également."

N'Guessan doit enchainer

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Djylian a l’air de plus en plus en jambes, mais pour moi, il lui manque encore un peu de temps de jeu. Vous savez qu’il a participé à la Coupe du monde U20 : il ne s’est pas entraîné tout à fait normalement, et cela risque de lui manquer pour être totalement dans le rythme. Mais il s’en rapproche. Il a joué un match avec l’équipe réserve, puis ce match de Coupe. Il a donc engrangé quelques minutes. On sent qu’il se rapproche de son meilleur niveau, et il va de mieux en mieux.

Irvin Cardona a joué en début de semaine et nous a rejoints ce matin. Il fait partie des options, tout comme Zuriko Davitashvili, arrivé en fin de semaine. On n’a pas encore décidé quelle sera la décision finale."

ASSE : Une défense en quête de stabilité

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Le plus important sur cette ligne défensive, c’est d’installer une défense à quatre avec de la continuité. Et depuis le début de saison, c’est quelque chose que nous n’avons pas pu avoir. Maxime Bernauer a manqué des matchs à cause de blessures et de cartons rouges. Chico Lamba a débuté la saison, mais est absent depuis un moment. João Ferreira a manqué deux matchs, tout comme Annan en début de saison. Lassana Traoré s’entraîne avec nous depuis le début de saison, mais n’a pas pu être disponible en raison de sa blessure.

En dehors de Gauthier Larsonneur et Mickaël Nadé, qui ont disputé tous les deux 15 matchs (Coupe comprise), seul Florian Tardieu compte 14 matchs de championnat. C’est une situation que nous aurions aimé éviter.

On avait commencé la saison avec un peu de stabilité, avec Nadé et Lamba dans l’axe. Mais depuis, il y a eu beaucoup de changements. J’espère qu’on retrouvera rapidement cette stabilité.

Notre priorité, c’est vraiment d’installer une défense continue. João Ferreira et Ebenezer Annan ont été recrutés comme latéraux, Maxime comme défenseur central. Il y a donc de la concurrence partout. Aujourd’hui, notre objectif, c’est de trouver et d’installer cette continuité."