L’ASSE retrouve le championnat pour un week-end avec la réception de Nancy. Avant de rebasculer en mode Coupe de France la semaine prochaine, les Verts veulent confirmer leur succès à Troyes dans le Chaudron. Face aux lorrains, Eirik Horneland récupère plusieurs joueurs de retour de sélection et de blessure. Voici la compo probable des stéphanois pour cette partie.

Après avoir réussi leur entrée en lice en Coupe de France, les stéphanois retrouvent la Ligue 2 et Geoffroy Guichard ce week-end face à Nancy. L’ASSE n’a plus évolué dans le Chaudron depuis son large succès 6-0 face à Pau, fin octobre. Ils s’apprêtent à disputer deux matchs consécutifs à domicile. Après Nancy, les Verts enchaîneront par la réception d'Ecotay Moingt samedi prochain.

L’ASSE récupère plusieurs joueurs, mais pas Stassin

À l’approche de la réception de Nancy, l’ASSE doit encore composer avec plusieurs forfaits malgré le retour progressif des internationaux. Annan, Cardona, Davitashvili, Dodote, El Jamali, Gadegbeku, Jaber, Old, Stassin, et Stojkovic étaient en sélection. Eirik Horneland récupère une partie de son effectif, mais plusieurs joueurs resteront indisponibles pour cette 15ᵉ journée. Parmi ces internationaux, Lucas Stassin ne sera pas de la partie. L’avant-centre belge s’est plaint d’une douleur au mollet à son retour de sélection. Il a été déclaré forfait par le norvégien.

Touchés au genou avant la trêve, Maxime Bernauer et João Ferreira ont repris les séances collectives cette semaine. L’ASSE pourra compter sur leurs retours dans le groupe face aux nancéiens. Autre coup dur : Joshua Duffus, sorti blessé lors du déplacement à Troyes, n’est toujours pas apte.

Des retours pour l’ASSE en défense

Il avait laissé sa place à Brice Maubleu face à Quétigny la semaine dernière. Gautier Larsonneur va retrouver sa cage et son brassard de capitaine de l’ASSE face à Nancy.

Eirik Horneland va pouvoir compter sur plusieurs retours en défense. Touché avant la victoire à Troyes (2-3), Joao Ferreira est de retour dans le groupe ce week-end et devrait récupérer sa place sur le couloir droit. Maxime Bernauer était également forfait dans l’Aube. Le défenseur formé à Rennes va aussi retrouver le onze et être à nouveau associé à Mickaël Nadé. Sur le côté gauche, pas de surprise : Ebenezer Annan tiendra son couloir.

Le trio type aligné au milieu

Comme Annan, Mahmoud Jaber avait rejoint sa sélection, mais n’a pas beaucoup joué durant la trêve. Le milieu israélien n’était donc pas de la partie face à Quetigny. Il va récupérer sa place au milieu de terrain de l’ASSE ce samedi soir.

Florian Tardieu n’était pas non plus de la partie en Coupe de France. Eirik Horneland avait choisi de laisser son numéro 10 au repos. L’ancien sochalien est de retour dans le groupe et va connaître sa 15ᵉ titularisation en autant de journées de Ligue 2. Aïmen Moueffek devrait compléter ce trio au milieu.

Horneland a tranché pour son numéro 9

Sorti blessé à Troyes, Irvin Cardona s’est illustré avec Malte lors de la trêve. Titulaire lors du succès en Finlande et buteur face à la Pologne, l’ancien brestois a rassuré sur son état de forme et devrait débuter sur le flanc droit de l’attaque stéphanoise. À gauche, Zuriko Davitashvili tient la corde pour réintégrer le onze après avoir été laissé sur le banc lors du succès de l’ASSE à Troyes.

En pointe, privé de Stassin et Duffus, Horneland devrait lancer l'homme en forme du moment : Augustine Boakye. Sauf retournement de situation, il sera aligné dans l’axe de l’attaque forézienne. Le ghanéen avait déjà été aligné dans ce rôle lors du début de saison par l’entraîneur norvégien.

Rendez-vous à 19 heures pour la composition officielle.