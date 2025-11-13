Éliminée de la Coupe LFFP, l'ASSE disputait ce samedi son dernier match dans cette compétition. Opposées à Grenoble, les Vertes voulaient sortir la tête haute avant de se reconcentrer sur le championnat d'Arkema Première Ligue.

Cela fait 14 jours que les Vertes n'ont pas disputé un match complet en compétition officielle. En cause : la dernière rencontre face à Strasbourg, arrêtée peu après la demi-heure de jeu. En effet, un épais brouillard avait contraint l’arbitre de la rencontre à stopper le match.

Un match utile pour l’ASSE ?

Battues par Nice et Thonon Évian, deux équipes de Seconde Ligue, les Vertes, pourtant favorites du groupe, ont vu leurs chances de poursuivre la compétition réduites à néant… Mais cette troisième rencontre face à Grenoble reste une échéance importante. Tout d’abord, parce que, comme indiqué précédemment, deux semaines sans jouer un match complet en compétition officielle, c’est long. Cette rencontre est donc essentielle pour reprendre de la confiance. Les Vertes en auront besoin face au PSG, la semaine prochaine ! Enfin, l’ASSE n’a gagné qu’une seule rencontre cette saison. C’était d’ailleurs la dernière disputée, face à Montpellier, et remportée 4-2.

Avant d’affronter Strasbourg la semaine passée, le coach de l’ASSE, Sébastien Joseph, rappelait un élément essentiel :

« Il faut enchaîner les résultats positifs, une performance n’a de sens que dans la régularité. On a pris du retard dans le premier bloc de matchs, on a un deuxième bloc très important que l’on a bien entamé. »

Grenoble, une équipe en manque de repères ?

Classé au milieu de tableau (7ᵉ) de Seconde Ligue, Grenoble est une équipe assez imprévisible en ce début de saison. Les futures adversaires de l’ASSE comptent trois victoires, un nul et trois défaites en championnat. En Coupe LFFP, elles se sont inclinées contre Thonon Évian Grand Genève avant de battre Nice. Rendez-vous à 14h30 pour suivre cette nouvelle affiche.

Arbitre centre : Aurélie E.

Arbitre assistant 1 : Katia L.

Arbitre assistant 2 : Jennifer M.

Délégué principal : Jérôme S.