Cap sur les Hauts-de-France pour l’ASSE ! Les Verts affronteront Boulogne-sur-Mer samedi soir, à l’occasion de la 3ᵉ journée de Ligue 2. En conférence de presse ce jeudi, Eirik Horneland a évoqué la belle victoire face à Rodez et s’est projeté sur ce prochain déplacement. L'entraîneur stéphanois a été interrogé sur sa recrue estivale, Joao Ferreira et sur le bon début de saison de Boakye

Eirik Horneland (entraîneur de l'ASSE) : "Augustine a vraiment fait une très bonne pré-saison, il a travaillé dur cet été, il était blessé en fin de saison dernière donc il a repris un peu le travail avant les autres et ça s'est vu. Au cours de la pré-saison, il a été de mieux en mieux et aujourd'hui, il est décisif et c'est très bien qu'il soit récompensé, il a joué un rôle d'attaquant un peu plus bas, il a aussi joué sur le côté, et je suis vraiment content de ses prestations, mais je pense qu'il peut encore nous donner un peu plus. C’est un joueur intelligent. Il est capable de jouer dans les espaces entre les défenseurs, comme dans le dos des défenseurs. Il a donné des très bons ballons à ses coéquipiers, notamment sur le quatrième but contre Rodez.

C'est vraiment un atout pour l'équipe. Au-delà de ça, il est aussi très doué techniquement. Et lui aussi, comme ses coéquipiers, il peut encore progresser, apporter un peu plus d'agressivité, d'intensité dans son jeu pour jouer à un plus haut niveau, à un rythme plus élevé. C'est une qualité qu'il doit encore développer. C'est un joueur qui fait plutôt preuve de timidité, qui est un peu introverti. Moi, je l'encourage à s'affirmer un petit peu plus parce qu'il a vraiment les qualités pour… Ça vient d'abord avec les performances. Déjà, quand on est capable d'être décisif sur quatre buts sur les deux derniers matchs, ça doit amener une confiance supplémentaire. Le fait qu'il se soit bien entraîné depuis la reprise doit lui amener aussi cette confiance. Et c'est aussi à nous, membres du staff, de lui parler, de le pousser à prendre un peu plus d'ampleur sur les rencontres. On a beaucoup de confiance dans ce que peut nous apporter Augustine et c'est aussi une grande responsabilité de sa part. Il faut qu'il en ait conscience."

Horneland avait sous-estimé son nouveau latéral droit

Eirik Horneland (entraîneur de l'ASSE) : "Concernant Joao, c'est vraiment un top joueur, il a vraiment un niveau athlétique assez intéressant qui lui permet d'être utile à l'équipe sur l'ensemble de son couloir et je pense que quand il aura acquis un peu plus de temps de jeu, plus d'entraînement aussi avec l'équipe, je pense qu'il va être de mieux en mieux. Je suis très heureux de travailler avec lui. C'est un joueur qui peut capter l'attention de l'équipe adverse, qui est capable de sortir les ballons dans des petits espaces et quand on voit la passe qu'il a été capable de faire, ce long ballon pour Joshua Duffus, on voit qu'il est très intéressant pour l'équipe. On sent qu'il a vraiment une personnalité très affirmée, que son expérience qu'il a engrangée à Udinese et au Portugal en première division, font de lui un leader pour l'équipe.

On sent qu'il a envie d'apporter à l'équipe, d'apporter au club. Il veut être important au sein de ce vestiaire. Je pense qu'il va continuer à s'améliorer. C'est une qualité qu'on veut le voir développer. C'est un joueur qui amène de l'énergie et de l'expérience par son passé, en dépit du fait qu'il soit plutôt un jeune joueur. Ce qu'on attend de lui, c'est de le voir reproduire ce qu'il a fait contre Rodez et Laval, de le voir jouer à ce niveau élevé d'intensité. Il a été très bon balle au pied, peut-être même meilleur que ce à quoi je m'attendais. On l'a vu jouer dans des petits espaces, trouver de bonnes combinaisons. On l'a vu aussi arriver à déborder la défense adverse avec des courses assez intenses. Il a vraiment la capacité d'arriver à toucher ses autres joueurs sur le terrain malgré un rythme élevé. Et on veut juste qu'il soit conscient qu'il a fait un bon début et qu'on continue à le voir s'améliorer."