Ancien milieu de terrain de l’ASSE, Lamine Fomba s’est illustré ce jeudi soir en Conference League avec le Servette de Genève. Auteur du but suisse face au Shakhtar Donetsk (1-1), il garde toutes ses chances avant le match retour en Suisse.

En difficulté à l'ASSE depuis près de 18 mois, le milieu de terrain a décidé de tenter une nouvelle aventure à un an de la fin de son contrat. C'est donc en Suisse, chez le vice-champion local qu'il s'est engagé. Un début de saison compliqué pour le club qui a déjà du limoger son entraîneur. Jocelyn Gourvennec a repris les rennes de l'équipe depuis quelques jours.

Recruté par le Servette en juillet dernier, Lamine Fomba poursuit son aventure européenne avec sérieux et ambition. Hier soir, le club suisse disputait le barrage aller de Conference League face au Shakhtar Donetsk, habitué des joutes continentales. Et si les Ukrainiens sont revenus au score, c’est bien l’ancien Stéphanois qui a ouvert le score dans ce match. Sur coup de pied arrêté, Fomba s’est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon de la tête au fond des filets. Un but précieux qui permet au Servette de ramener un nul (1-1) avant un match retour prometteur à Genève.

Fomba, moteur d’un Servette combatif

Interrogé après la rencontre, le milieu formé à Nîmes et passé par l’ASSE entre 2023 et 2025 a souligné l’abnégation de son équipe :

« C'était un match avec beaucoup de courses défensives et offensives dans les transitions. Je pense que l'équipe a beaucoup donné d'énergie que ce soit avec ou sans ballon et c'est un bon résultat à la fin. »

Lucide, il n’a pas manqué de pointer les axes d’amélioration :

« On aurait pu mieux sortir certains ballons et certaines transitions, avec un peu plus de calme et de bons choix. Mais on affrontait une belle équipe, donc forcément c’était compliqué. »

Un appel aux supporters avant le retour

Malgré tout, le Servette peut croire en ses chances de qualification pour la phase de groupes de la Conference League. Et Lamine Fomba compte sur le soutien de tout un peuple grenat :

« Le plus important, c'est de se laisser une chance d'y croire car je pense que personne ne nous attendait aujourd'hui. À domicile avec nos supporters, il va falloir faire un big match pour se qualifier. On a énormément besoin d'eux, encore plus en ce moment. »

Le rendez-vous est donc fixé à Genève la semaine prochaine. Avec Fomba en leader et ses supporters derrière lui, le Servette peut rêver d’un nouvel exploit européen.