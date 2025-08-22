Dans une ambiance bon enfant, l’ASSE a organisé en interne un quiz consacré à l’histoire et à la culture du club. Aux manettes, deux protagonistes : Thomas Tardieu, ancré depuis plusieurs saisons dans le Forez, et Ibrahim Jaber, dernière recrue arrivée cet été.

Arrivé à l’ASSE lors du dernier mercato, Ibrahim Jaber s’est rapidement fait remarquer. Débarqué à Saint-Étienne à l’été 2025, l’international israélien n’a pas mis longtemps à séduire. Titulaire face à Rodez, il a signé une prestation remarquée, ponctuée d’un but dès la reprise de la seconde période, confirmant qu'il sera très précieux cette saison dans l'entre-jeu stéphanois.

C'est auréolé de cette belle prestation face à Rodez que Mahmoud Jaber se dresse face à Tardieu pour un exercice compliqué : répondre à un quiz autour de la culture des Verts ! En quelques minutes de vidéo, le milieu stéphanois prouve qu’il sait déjà séduire autant sur le terrain que dans l’esprit de ses coéquipiers. Même si, cette fois, le scénario est un peu particulier…

Très vite, la compétition s’installe. Les questions s’enchaînent, et à la surprise générale, Jaber enchaîne les bonnes réponses. Nouveau venu, il semble connaître les Verts sur le bout des doigts. De son côté, Tardieu s’agace de laisser filer les points, persuadé de mal connaître son propre club face à un coéquipier fraîchement débarqué. De quoi agacer le milieu stéphanois...

Le résultat donne une séquence pleine d’humour, entre mauvaise foi, complicité et autodérision. Une vidéo qui devrait plaire aux supporters...