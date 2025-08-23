Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne veut enchaîner Ligue 2 lors de son déplacement à Boulogne-sur-Mer pour la 3ᵉ journée. Deux jours avant ce rendez-vous dans les Hauts-de-France, Eirik Horneland s’est exprimé devant la presse. Le technicien veut faire preuve d'humilité avant cette partie. Le coach norvégien a évoqué la difficulté de la rencontre à venir. Extraits

Eirik Horneland (entraîneur de l'ASSE) : "Je pense qu'on peut encore s'améliorer partout. Moi ce que j'aimerais voir c'est un rythme un peu plus soutenu et pendant 90 minutes que ce rythme soit maintenu sur l'ensemble de la rencontre. Je veux voir une équipe qui soit vraiment impliquée dans chaque action, dans chaque période de la rencontre. Il y a eu quelques moments où le rythme de la rencontre a un peu baissé en intensité et je pense qu'on peut encore mieux faire, que ce soit avec ou sans le ballon, sur les actions offensives ou défensives. J'ai beaucoup aimé les buts qu'on a marqués, j'ai beaucoup apprécié les occasions qu'on s'est créées, mais on est l’AS Saint-Etienne et on se doit de faire plus encore.

Il ne faut pas oublier que cette équipe a un nouveau visage, que certains des joueurs doivent encore se remplir physiquement, qu'ils doivent aussi trouver des connexions, des relations entre eux. Il reste encore beaucoup de travail devant nous, mais je vois les joueurs qui sont motivés. Ils ont fait, sur la dernière semaine d'entraînement, qui a été vraiment plaisante. Je pense qu'on doit encore continuer à construire."

L'ASSE doit rester humble

Eirik Horneland (entraîneur de l'ASSE) : "Il faut vraiment qu'on reste humble sur l'analyse de nos prestations et qu'on cherche à s'améliorer à chaque journée. Ce n'est pas un voyage facile pour nous. Je ne m'attends pas à ce que ce soit un match facile contre Boulogne. C'est une équipe qui n'a perdu que 3 fois chez elle sur les deux dernières années. Je m'attends à trouver une grosse opposition sur ce terrain. Il ne faut pas oublier aussi que l'environnement va être totalement différent pour les joueurs qui ont joué la semaine dernière dans un stade Geoffroy Guichard avec une grosse ambiance, une grosse affluence et qui vont évoluer dans un stade plus petit cette semaine. Donc il va falloir vraiment attaquer cette rencontre avec humilité et avec concentration pour livrer notre meilleure performance. Vraiment, je ne pense pas que ce sera un match facile."