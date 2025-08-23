Une semaine après sa large victoire face à Rodez (4-0), l'ASSE se rend chez le promu Boulogne pour le compte de la 3e journée de Ligue 2. Une opposition à ne pas rater face à une équipe qui accuse un retard important. Kévin Carmina, journaliste pour La Voix du Nord, a répondu à nos questions.

Boulogne en Ligue 2 sur le fil

Début août, la LFP officialisait la non-participation de l’AC Ajaccio à la Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Une décision lourde de conséquences, qui ouvrait la voix de la Ligue 2 à l'USBCO. Le conseil d’administration de l'instance validait en effet le repêchage de Boulogne-sur-Mer et confirmait l’attribution du statut professionnel au club du Pas-de-Calais.

"Le club se reconstruit, mais il accuse un gros retard, notamment dans la préparation, pointe alors du doigt Kévin Carmina. Les Boulonnais ont appris à peine dix jours avant la reprise qu’ils joueraient en Ligue 2, alors qu’ils préparaient un championnat de National."

Résultat : l'USBCO a réalisé un mercato taillé pour le National. "Les joueurs qui sont arrivés au départ étaient censés apporter une nouvelle énergie pour le National, affirme le spécialiste du club boulonnais. Mais on l’a bien vu vendredi dernier, lors du premier match contre Nancy. Eux, comme l’ensemble de l’équipe, ne sont pas encore prêts pour la Ligue 2."

"Ça ressemblera presque à un match de Coupe de France."

Pour son retour en seconde division, l'USBCO ne s'attend pas à un miracle. Avec tout juste six millions d'euros de budget, le petit poucet ne vise rien d'autre que le maintien en Ligue 2. "Sur le terrain, l’écart est énorme entre l'ASSE et Boulogne, affirme le journaliste. L’écart est tel qu’il semble presque mission impossible pour Boulogne."

Car avec le mercato le plus cher de l'histoire du championnat, Saint-Étienne a tapé du poing sur la table cet été. Mais Kévin Carmina n'exclut pas pour autant l'exploit. "Le petit peut parfois renverser le gros. Parce que c’est aussi la magie du foot. Ça ressemblera presque à un match de Coupe de France. Le gros favori face au petit qui n’a rien à perdre."

"C’est l'affiche rêvée, un peu « Ligue des champions » "

Face à Saint-Étienne ce samedi, Boulogne démarre à domicile avec une grosse affiche. "Boulogne va rejouer en Ligue 2 à domicile pour la première fois depuis 13 ans. (...) Forcément, ça rajoute de l’attente autour de ce retour."

Mais poussé par près de 6.000 spectateurs, l'USBCO pourrait bien profiter d'une énergie supplémentaire pour venir à bout des Verts. "Selon les dirigeants, le Stade de la Libération aurait pu être rempli deux ou trois fois. Boulogne démarre à domicile avec la plus grosse affiche possible. C’est l'affiche rêvée, un peu "affiche de Ligue des champions" pour Boulogne, surtout fin août, par beau temps."

Aux Stéphanois de ne pas tomber dans le piège tendu par le petit poucet.