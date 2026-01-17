L’ASSE défie Clermont ce samedi soir (20h55) dans le Chaudron, deux semaines après sa dernière sortie officielle du côté du Mans. Les Stéphanois retrouvent le championnat à l’occasion de la 19ᵉ journée de Ligue 2. Voici la compo que devrait choisir Eirik Horneland pour cette affiche à un horaire inédit.

Onzièmes au classement, Clermont veut s’éloigner de la zone rouge pour ne pas vivre une seconde partie de saison à l'image de celle vécue lors de l’exercice précédent. Les Auvergnats ont bien démarré l’année civile par un large succès quatre buts à un face à Laval et souhaitent confirmer en venant s’imposer à Geoffroy-Guichard.

Trois retours pour l’ASSE

Suspendus après avoir écopé de cinq cartons jaunes, Augustine Boakye et Mahmoud Jaber avaient manqué le voyage au Mans il y a quinze jours. Les deux joueurs sont de retour dans le groupe pour cette partie.

Ebenezer Annan a retrouvé les séances collectives cette semaine du côté du Centre sportif Robert-Herbin. Après presque un mois et demi de blessure, le latéral ghanéen postule pour revenir dans le onze ce samedi 17 janvier.

Également forfaits depuis plusieurs semaines, Joshua Duffus et Joao Ferreira sont proches d’un retour. Eirik Horneland a annoncé que les deux joueurs devraient être de retour à Reims le week-end prochain.

Irvin Cardona a à nouveau subi un mauvais coup et a repris l’entraînement ce jeudi. L’international maltais reste incertain pour débuter la rencontre. Lucas Stassin a été malade en début de semaine et a également retrouvé les séances collectives jeudi.

Blessé depuis plusieurs jours, Zuriko Davitashvili a repris la course en fin de semaine et devrait rapidement pouvoir rejoindre l’effectif d’Eirik Horneland. Le Géorgien est forfait pour cette rencontre, tout comme Maxime Bernauer, opéré du ménisque. L’ancien Manceau ne devrait pas rejouer cette saison.

Une ligne défensive inédite pour les Verts

Comme lors des dix-huit précédentes échéances en championnat, Gautier Larsonneur devrait occuper le but stéphanois ce soir. L’ancien Valenciennois espère enchaîner un second clean sheet consécutif face aux Auvergnats.

Eirik Horneland devrait revoir son organisation défensive. Le Norvégien avait lancé Kévin Pédro sur le couloir droit en amical face à Auxerre le week-end passé. Récemment prolongé, le jeune joueur stéphanois devrait débuter à ce poste ce soir. Le défenseur, lié avec l'ASSE jusqu’en 2030, devrait être préféré à Dennis Appiah.

Après trois mois d’absence, Chico Lamba devrait récupérer une place de titulaire dans l’axe de la défense stéphanoise. Le Portugais devrait retrouver son association du début de saison avec Mickaël Nadé. De retour après six semaines de blessure, Ebenezer Annan devrait quant à lui patienter avant de figurer à nouveau dans le onze. Eirik Horneland devrait privilégier Ben Old ce soir.

L’ASSE retrouve son milieu type

Privé de Mahmoud Jaber, suspendu au Mans, Eirik Horneland récupère l’Israélien pour cette partie. L’ancien milieu du Maccabi Haïfa devrait retrouver le rôle de pointe basse au sein de l’entrejeu de l'ASSE.

Ce retour devrait donc permettre à Florian Tardieu de jouer un cran plus haut aux côtés d’Aïmen Moueffek. Le milieu passé par Sochaux n’a pour l’heure manqué aucune rencontre de Ligue 2 cette saison. Ce n’est malheureusement pas le cas du Marocain, qui devrait faire son retour dans le onze après plusieurs semaines d’absence.

Encore un rôle différent pour El Jamali

L’attaque stéphanoise va avoir besoin d’être relancée. Lors de ses quatre dernières sorties, l’ASSE n’a marqué que trois buts. Seul Zuriko Davitashvili avait réussi à trouver le chemin des filets lors de ces rencontres. L’absence du Géorgien, homme providentiel des Verts offensivement, va pousser ses coéquipiers à se montrer décisifs pour permettre aux Stéphanois de renouer avec le succès.

Sans l’ancien Bordelais, Eirik Horneland devrait opter pour Nadir El Jamali sur l’aile gauche de son trio d’attaque. Après avoir été utilisé au milieu, sur le côté droit et en pointe, le jeune joueur formé à l’ASSE devrait être aligné à un nouveau poste avec les pros cette saison.

L’entraîneur norvégien retrouve également Augustine Boakye, de retour de suspension. L’ancien joueur de Wolfsberger devrait être préféré à Irvin Cardona, récemment touché. Enfin, malgré avoir été malade en début de semaine, Lucas Stassin devrait pouvoir tenir sa place et occuper la pointe de l’attaque de l’ASSE ce soir.